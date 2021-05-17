中国联通与华为日前召开主题为 “5G 新技术，产业新赛道，客户新体验” 的 5G-Advanced 技术联合创新发布会。围绕联通全新的品牌标识 “创新，与智慧同行”，双方联合提出了 “智慧” 系列三大 5G-Advanced 技术方案，包括 “智构新视界”、“智享大上行”、“智慧超感知”，通过不断拓宽 5G 能力边界，打开全新市场空间，致力于给客户带来全新体验。

5G 为全球社会变革和数字经济转型带来历史机遇。中国 5G 在 2019 年率先规模商用，一年多以来发展速度远超预期。中国联通和中国电信以共建共享方式打造全球首张规模最大的 5G 共享网络，目前已经达到超 40 万基站规模，为 5G 发展夯实基础。在行业应用方面，中国联通于 2020 年 8 月发布了 5G 专网和专线产品；通过聚焦重点领域和重点行业，2020 年成功打造多个 5G 灯塔项目，实现了 toB 领域的商业化落地，极大地促进了 toB 行业的发展。

中国通信标准化协会副理事长兼秘书长闻库进行开场致辞，他表示中国布局新基建、5G 发展引领全球，中国联通 5G 发展成绩斐然。为应对未来业务发展需求，需要持续加强 5G 技术的创新，推进 5G 新技术的研发。

中国联通集团副总经理买彦州在发布会上表示，“十四五” 规划中提出要坚定不移建设网络强国、数字中国，中国联通也将在 “十四五” 期间全面实现数字化转型。千家万户、千行百业不断涌现的业务需求是 5G 持续发展的动力，5G 将实现万物智联，在更多领域引爆新的产业赛道，这需要 5G 技术持续创新演进，为新产业赛道提供更强大能力支撑。中国联通将落实聚焦、创新、合作战略，携手产业各方，共推 5G 演进，共享美好未来，为数字经济发展持续赋能。

华为技术有限公司常务董事、运营商 BG 总裁丁耘在发布会上表示，中国当前已经建成了全球最大的 5G 网络，5G 将走向高质量发展阶段。未来应用场景不断升级，5G 需要持续演进，为万物智联注入新能力。在面向未来的 3 个产业赛道上，中国联通和华为提出了 “智构新视界”、“智享大上行”、“智慧超感知” 的 5G-Advanced 创新技术。华为通过持续演进创新，打造更好的 5G 网络，助力构建万物智联的美好社会。

中国联通科技创新部总经理马红兵在发布会上表示，5G 面临加速智能社会变革的历史机遇，中国 5G 发展引领世界，面向下一个五年的业务需求，需要 5G-Advanced 新技术规划。中国联通和华为识别出了未来三大产业新赛道，提出了 “智慧” 系列三大 5G-Advanced 技术：面向 XR 虚拟交互的 “智构新视界”，面向大众直播、宽带物联等上行产业的 “智享大上行”，面向高精定位、车联网、无人机、智能驾驶等新产业的 “智慧超感知”。

华为技术有限公司无线网络产品线副总裁甘斌表示，5G 大带宽和多天线的价值已兑现，面向 5G 演进，Sub 100G 全频谱走向 5G，走向全频段智能聚合和上下行解耦，多天线走向全频段全场景，最大化频谱价值，并构筑定位感知新能力，智领 5G 未来。