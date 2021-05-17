根据 Strategy Analytics 近期发布的研究报告，在华为战略性撤退的背景下，一批新的中国智能手机厂商正在征服欧洲。从 2019 年 Q1 到 2021 年 Q1，小米、OPPO、vivo、Realme 和一加在欧洲的出货量在两年内几乎翻了两番。

中国智能手机厂商通常通过欧洲东部边境进入欧洲市场，然后在大约一年后转战西方。五家中国智能手机 “新进者” 在中欧和东欧的总市场份额比西欧高出约 10%-15%，但随着时间的推移，当企业在西欧建立了更好的品牌认知度时，差距可能会缩小。

2020 年，中欧和东欧的智能手机批发平均售价在 200 美元左右，这是中国 OEM 厂商的最佳价位。上述五家中国厂商中，有四家的智能手机销量约有一半是在中等价位（100-190 美元）。

然而，一加是一个例外，该公司销售的高端智能手机（>300 美元）占其销售总量的近四分之三。这也解释了为什么一加是五家供应商中唯一一家在西欧市场的占有率超过中东欧的。

尽管取得了巨大的成功，但中国的 “新来者” 仍需要意识到一些挑战，包括品牌意识薄弱、华为撤出欧洲市场带来的增长瓶颈、没有极具吸引力的旗舰设备或突破性创新等。更重要的是中美之间的政治紧张关系，这甚至会影响他们在欧洲的业务。