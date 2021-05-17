美东时间 5 月 17 日，中国最大的问答式在线社区知乎（NYSE:ZH）公布了截至 2021 年 3 月 31 日的第一季度未经审计的财务报告。财报显示，知乎第一季度营收达 4.78 亿元（人民币，下同），同比增长 154.2%，远超市场预期；第一季度平均月活跃用户数为 8500 万，同比增长 37.7%。

知乎创始人兼 CEO 周源表示，“得益于以内容为中心的增长和商业模式，我们在第一季度取得了强劲增长并交付了一系列稳健的业绩”。在营收结构上，知乎多元化布局取得突破性进展，非线上广告业务收入占总收入比例增至 55%，视频化升级对知乎用户的活跃度、内容量均产生正向影响。

2021 年 3 月 25 日，知乎于成立十周年之际成功在美国纽交所上市，开启新的征程。“我们将持续进行视频化战略，进一步推动内容社区的壮大。我们对未来发展充满信心”，周源表示。

知乎 Q1 营收增 154.2% 达 4.78 亿，非线上广告收入占比过半

为扩大内容价值并适应用户的内容消费需求，知乎不断探索并开辟多元化营收模式。在该季度，知乎非线上广告业务出现新的业绩增长点，收入占比已过半，驱动知乎整体营收持续增长。

财报显示，知乎第一季度营收达 4.78 亿元，相较 2020 年同期增长 154.2%。本季度主营业务成本的增加是由于广告服务、内容相关成本的增加，以及由于用户的快速增长所导致的云服务和带宽成本的增加，从 2020 年同期的 1.1 亿元增加至 2.06 亿元。2021 年第一季度的毛利润为 2.73 亿元，相较 2020 年同期增长 248.5%，毛利率提高至 57%，而 2020 年同期为 41.6%。

目前，知乎营收途径主要包括线上广告、付费会员、商业内容解决方案和其他业务（包括在线教育、电商）。

其中，得益于知乎持续提升的品牌知名度以及优秀的商业广告产品能力，线上广告业务在该季度收入为 2.14 亿，同比增长 70.1%；

付费会员业务增速强劲，是驱动知乎内容商业模式的又一重要引擎，在该季度收入为 1.27 亿，同比增长 127%；

于 2020 年初推出首创性的商业内容解决方案业务，成为知乎第一季度财报另一亮点，收入为 1.21 亿，达到去年全年收入的 89%。就用户和市场需求以及发展势头而言，知乎付费会员业务、商业内容解决方案的高增长动能十分充足；

知乎还在持续拓展其他基于内容的商业变现形式，第一季度在其他业务（包括在线教育、电商）的收入为 1714 万，同比增长 200%。

值得注意的是，知乎多元化商业布局成果显著。该季度知乎线上广告收入占比从去年全年的 62% 降至 45%，付费会员、商业内容解决方案和其他业务的收入占比已攀升至 55%。这也预示出，知乎已不再是一家单纯靠流量获利的公司，其在中文互联网领域的内容价值正快速释放。

视频化升级成果显著，月活用户量、月付费量双攀升

作为中国最大的问答式在线社区、中国前五大综合在线内容社区之一，知乎的社区包容性和内容多样性，使得知乎成为更多年轻用户和优秀内容创作群体的聚集地。

随着知乎视频化升级的加速，知乎的内容质量和用户活跃度均获得正向影响，提升了优质内容的传递效率。

财报显示，知乎平均月活用户数量再创新高，第一季度平均月活跃用户数为 8500 万，同比增长 37.7%。

内容质量的提升以及内容形式的多样性，使得用户对优质内容的付费意愿逐渐提升。第一季度知乎付费会员人数再创新高，平均月付费会员数上升至 400 万，同比增长 138%，付费会员业务在知乎用户中的渗透力得到进一步加深，付费会员渗透率达到 4.7%。

持续积累的优质、多样化内容进一步夯实了知乎的内容资产，提高了知乎在内容社区领域的护城河，也为知乎视频化内容生态提供了难能可贵的优质土壤。

截至 2021 年 3 月 31 日，知乎持有现金、现金等价物、定期存款和短期投资总额为 79.6 亿元，截至 2020 年 12 月 31 日该金额为 30.97 亿元，这一增长主要是由于 2021 年 3 月知乎首次公开募股和同期完成的私募配售的净所得款项。