近日，中国移动携手英特尔、惠普和联发科（MediaTek）宣布将开展 5G 移动 PC 领域的合作，共同打造新一代全互联 PC。此次 “四方合作” 将加快推进 5G 全互联 PC 产品创新，扩大 5G 全互联 PC 的使用场景，持续丰富 5G 应用，为消费者提供优质的产品和用户体验。

自去年以来，数字经济为各地经济恢复性增长提供了有力支撑，尤其是在新冠肺炎疫情期间，在线教育、远程办公、远程娱乐等新兴场景蓬勃兴起，一大批新业态、新模式、新服务加速发展，展现出数字经济的强劲韧性和巨大发展潜力。

中国移动、英特尔、惠普和联发科四方合作伙伴相信， 5G 全互联 PC 将对在线教育和远程办公等新应用场景发挥前所未有的重要作用，同时对社会和各行业的发展也具有重要意义。中国移动将与英特尔、惠普、联发科携手，就新一代 5G 全互联 PC 开展市场合作，为终端用户提供 5G 数据包和优质的移动通信服务。

四方合作伙伴将作为战略合作伙伴联盟，通过中国移动的 5G 服务、英特尔的计算技术、惠普的 PC 产品组合和客户端应用、以及联发科的 5G 调制解调器解决方案，共同实践目标市场的价值主张。

中国移动终端公司副总经理汪恒江表示：“5G 商用以来，手机产品从 4G 向 5G 的切换速度非常快，目前已经达到了一定的普及规模。加快产品形态创新，是现阶段 5G 产业需要进一步突破的一个关键问题。5G 全互联 PC 可以实现用户在任何地方接入 5G 高速网络进行办公、学习和娱乐，享受超高速，无缝连接体验。我们也希望与更多的产业伙伴加强合作，推动 5G 在更多的产品形态上得到应用，为用户带来更多便利和更优体验”。

“5G 的广泛应用将给消费者的生活、娱乐和工作将前所未有的体验，为各垂直产业链的发展带来深远的影响。” 中国惠普有限公司副总裁暨惠普中国区消费产品事业部总经理范子军先生表示，“我们在 5G 时代的探索之路上很荣幸与中国移动、英特尔、MediaTek 这几位亲密的伙伴，并肩努力。惠普致力于以客户为中心、不断推动 PC 创新，借助各方庞大的平台资源和技术优势，我们将共同打造创新生态平台，为中国的消费者和各类垂直产业，带去更多创新应用和体验。”

英特尔公司副总裁兼移动客户端平台总经理 Chris Walker 表示：“英特尔致力于为客户提供最佳、现代互联的 PC 体验，并期待与中国移动、惠普和联发科技更紧密合作，以满足支持 5G PC 的加速需求。我们一起帮助为更多人带来高性能、高度移动化的电脑，以便他们随时随地实现最佳效果。”

联发科总经理陈冠州表示：“我们相信，基于 MediaTek 领先的 5G Modem 与 Intel 领先的 PC 芯片组所打造的 5G PC 产品解决方案，是 5G 跨场景应用的重要组成部分。5G 将开启次世代 PC 新体验，我们与英特尔、中国移动、惠普的四方合作，展现了 MediaTek 为全球市场提供领先 5G 技术的专业能力。通过产业协同合作，消费者将在 PC 上更快速的浏览网络、流媒体和游戏，实现更多超乎想象的创新。”