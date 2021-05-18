近日，九章云极 DataCanvas 宣布完成 3 亿元 C 轮融资，由尚珹资本、赛富投资基金领投，君紫投资、领沨资本等投资机构跟投，致远资本担任独家财务顾问。

九章云极 DataCanvas 创始人兼董事长方磊表示，此轮融资将进一步夯实公司在人工智能平台领域的领头羊地位：九章云极以自主研发的 “硬科技” 立身，守正出新，以自主研发的标准化 AI 基础架构软件为基石，通过将 AI 技术从研发到生产化过程中各个环节 “自动化”，不断开创各行各业新业务新场景的领先应用；同时，以发展的眼光赋能 AI 生态，开源一系列国际领先的 AutoML 模型算法、工具和架构，通过提供统一的开发标准和规则，加速跨行业 AI 应用的研发和 AI 能力的沉淀。

北京九章云极科技有限公司于 2013 年成立，专注自动化数据科学平台的持续开发与建设，着重为数据科学家，AI 从业者提供一整套开发平台，为政府和企业智能化升级和转型提供全面配套服务。该公司已为政府、金融、通信、航空、制造、交通、教育、地产和互联网等多行业客户提供实时敏捷的 AI 能力建设。

九章云极 DataCanvas 的客户主要集中在金融、运营商及互联网等行业。服务的客户包括交通银行信用卡中心、浦发银行、山东城商行联盟、德州银行，潍坊银行、信达财险、工银安盛、众信悠哉、中信云网、北京奔驰、奥鹏教育等大中型企业。同时，九章云极 DataCanvas 也与 Cloudera、Hortonworks、阿里云、中兴软创、NTT 数据、清华大学、复旦大学等公司和高校建立了产学研一体的战略合作伙伴关系。

九章云极的核心产品线——DataCanvas 数据科学平台家族——为企业客户自主研发 AI 应用提供坚实基础架构的同时，通过 ModelOps 为客户提供云原生、可解释、大规模、直击业务痛点的 AI 模型全生命周期管理服务。

据悉，新一轮融资将用于进一步完善 AI 基础架构软件的版图，九章云极 DataCanvas 将推出新一代 HSAP 实时数据库，满足人工智能时代对新一代数据库的需求。与此同时，九章云极 DataCanvas 将通过 AutoML、AutoDL 技术创新，强化在金融、通信、政府等行业应用优势，为各行业企业数智化升级提供新动能。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。