今日，荣耀 Play5 系列新品正式发布。作为荣耀 Play 系列的年度力作，荣耀 Play5 拥有 66W 超级快充，7.46mm 极致纤薄机身，6400 万像素超清四摄，6.53 英寸广色域 OLED 真彩屏，支持屏内指纹解锁、智慧双 5G 及多功能 NFC，共有冰岛幻境、钛空银、幻夜黑三种配色，8GB+128GB 版售价 2099 元，8GB+256GB 版售价 2299 元。另外，耀 Play5T 新品也同期上市，其支持 22.5W 超级快充，5000mAh 大电池，采用 6.5 英寸高清护眼屏、1300 万高清双摄，支持后置指纹解锁，拥有幻夜黑/极光蓝/钛空银三种配色，8GB+128GB 大存储版本售价 1199 元。

具体来讲，荣耀 Play5 采用单电芯双回路 66W 超级快充技术，15 分钟内可充至 60%，35 分钟内充至 100%。荣耀 Play5 整机厚度仅 7.46mm，在 5G 手机中极为轻薄，单手持握手感轻盈。7.46mm 的极致轻薄，采用的单电芯双回路电池方案，有效节省了机身空间；可调多模共体天线技术、定制的超薄相机模组、嵌入式复合叠层 OLED 技术，都使得机身厚度进一步减少。 此外，荣耀 Play5 的中框大胆地采用直边设计，突出了产品整体的棱角感，一如年轻人面对生活展露棱角的犀利态度。

拍照方面，荣耀 Play5 采用前置 1600 万像素、后置 6400 万像素四摄组合，后置包括一枚 6400 万超清主镜头、800 万超广角镜头、4cm 微距镜头和一颗专业人像景深镜头，满足多种场景的拍摄需求。夜景上，荣耀 Play5 搭载了超级夜景算法，6400 万的超清主镜头夜色更清晰，前置 1600 万镜头也搭载人像超级夜景功能，夜晚自拍也清晰动人。

荣耀 Play5 两个卡槽都支持 5G，主卡数据不好，智能切换到副卡，保证 5G 体验不降级。得益于荣耀在 5G 通信技术上的积累和创新，荣耀 Play5 搭载了 5G 省电技术，5G 使用的整体功耗降低 47%，提升了 5G 网络下的功耗表现。此外，荣耀 Play5 还搭载了多功能 NFC，支持交通卡、门禁卡、智能门锁、工卡和电子身份证等功能，而且能够智能识别场景选取卡片，无需手动切换。