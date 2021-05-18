5 月 18 日，宠物食品品牌帕特宣布完成 A 轮、A+轮共亿级融资。其中，A 轮近千万美元融资由经纬中国独家投资；A+轮数千万人民币，由挑战者资本和老股东金鼎资本跟投，山云资本担任独家财务顾问。本轮融资将主要用于品牌与团队建设、强化供应链与研发能力等方面。

帕特成立于 2016 年，专注宠物营养健康的高端宠物食品，以 “生骨肉配方” 为产品核心理念，推出一系列生骨肉配方产品，从生骨肉配方冰鲜粮到生骨肉配方的冻干，主粮，零食，致力于为消费者提供可靠高质的中国制造宠物食品。

2020 年底，帕特通过建立自有产品研发实验室及十万级高品质无菌冻干工厂，进一步提升品牌的产品研发能力和质量稳定性，在产值规划上，预计一期投产后年产值将达到上亿元，二期项目预计 2022 年底建成，建设完毕后总年产值将达 3 亿元以上。

5 月 17 日，帕特在杭州举办 “新五年、新征程、长陪伴” 主题发布会，进行品牌升级与新品牌孵化，将帕特打造成为 “生骨肉配方” 专家品牌，同时孵化新品牌 “帕特+”，布局宠物营养保健市场。

在研发层面，帕特宣布成立与双一流大学浙江大学成立浙江大学-帕特联合研发中心，未来项目研究范围包含有宠物营养与饲料研发、宠物饲料加工技术、宠物健康管理以及宠物知识科普及宣传推广等。

在产品端，帕特将对已上市产进行全线升级，其中涉及有包装、配方，上市主食冻干系列新品，并在相关产品宣传物上启动 “8”1″1” 视觉锤。其次，帕特还孵化了主打 “宠物营养保健” 的新品牌 “帕特+”。

新品牌升级后，帕特将以 “生骨肉配方” 产品核心理念，在中高端定位基础上，满足不同细分需求的消费群体。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。