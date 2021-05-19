全球支付平台 Adyen 宣布在日本推出收单业务。收单功能是 Adyen 一站式支付平台的核心基石，通过该平台如微软、Foodpanda、Vanmoof、百年灵、G-Star 等商户能够从本地收单支付处理的每笔交易中获得最大收益。继在澳大利亚、新西兰、中国香港、马来西亚和新加坡等地推出收单服务后，Adyen 此次进入日本市场，进一步拓展了品牌在亚太地区的本地收单服务能力，同时也响应了日本本土及在日国际商户对提升客户服务水平的需求。

新冠肺炎疫情进一步加速了日本电子商务的发展，网购也随之受到越来越多日本消费者的青睐。在此趋势下，现金支付正持续减少，电子支付的使用日渐上升。在全国范围内，日本政府已制定目标，预计于 2025 年将全国无现金支付占所有交易的比例，从目前的 20% 左右增加至 40%。

Adyen 亚太区总裁 Warren Hayashi 表示：“亚太市场是我们许多国际商户的重要增长引擎，因此也是 Adyen 业务增长的主要动力。随着越来越多的公司在朝数字支付方向转型，我们非常高兴能为在日本运营的商户提供一站式的全套支付解决方案，并通过我们的支付优化工具和数据洞察帮助商户发现新的业务增长点，提供更丰富的消费体验。”

微软电子商务支付、风险运营和分析部门高级总监 Trevor Nies 指出：“我们自 2015 年以来一直与 Adyen 合作，见证了 Adyen 加快支付创新，打造更便捷、更简单、更安全的支付服务的全过程。Adyen 是我们的战略合作伙伴之一，在全球范围内为微软处理几乎所有产品和服务相关的支付业务。我们很高兴成为 Adyen 进入日本市场后首批合作的企业，并为我们的客户共同提供无缝的支付体验。”

Adyen 可为商户管理从支付网关、风险管理到收单服务的全套支付流程。因此，品牌可借助 Adyen 的服务，加速全球扩张，优化支付流程，同时持续满足顾客的期望。

Adyen 为企业提供有关当地法规、卡组织和支付方法的洞见。Adyen 已与 Visa、万事达卡（Mastercard）、JCB、美国运通（American Express）、Diners、Discover 和银联等建立银行卡直接收单连接，相关交易都能通过 Adyen 平台在日本本地完成。商户只需使用 Adyen 的单一平台即可提供消费者所偏好的所有主要支付方式，如信用卡、借记卡等，以及其他相关渠道。

Adyen 目前已在澳大利亚、巴西、加拿大、欧洲、中国香港、马来西亚、新加坡、波多黎各、新西兰和美国提供国际卡的本地收单服务。