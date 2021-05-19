App Annie 近日发布报告称，“超级应用” 是一个概念，让用户可以访问产品和服务的整个生态系统。通过其扩展功能，客户可以在单个平台上购买产品、进行预约和使用服务。一直以来，这一概念在亚太地区大受欢迎，但在最近，随着 PayPal 等公司宣布计划推出超级应用，我们也看到了西方市场的扩张。此外，iOS 14.5 的限制可能会促使超级应用更加流行，以支持第一方的数据，并提供更加个性化的用户体验。

通过整合新功能，超级应用可以扩展和挖掘新的市场和潜在用户。例如，我们的数据显示，许多金融科技应用的用户同时也在使用社交应用，优先他们的财务和社交状况。实际上，2021 年 3 月，76% 的美国 iPhone PayPal 用户也在使用 Facebook；38% 的美国 iPhone PayPal 用户也在使用 TikTok，高于 2020 年 3 月的 26%。

PayPal 与社交应用的跨应用使用增长率，美国 iPhone，2020 年 3 月 vs 2021 年 3 月我们最新的复合指标：App Annie 的 Performance Score 可以比较来自不同行业、不同商业模式和不确定应用生命周期的应用。在 4 月 26 日至 5 月 1 日当周，PayPal 和 Facebook 的用户获取和参与度得分都达到了满分 100 分。就用户感受而言，我们可以看到 PayPal 的表现好于 Facebook，得分分别为 97 和 64。PayPal 在向超级应用转变的过程中准备利用这种积极的用户感受。App Annie 的 Performance Score 是业内首个专有指标，包含 9 种不同的表现维度，其中包括用户感受、用户获取、变现和参与度等，从而提供一个复合指标来显示移动应用的真实表现。

PayPal 在第一季度美国财务类应用 MAU 排行榜中位列第二，仅次于旗下的 Venmo。亚太地区一直在超级应用领域处于领先地位（例如东南亚的 Grab 和中国的《微信》），日本的 PayPay 在上个季度的财务应用中排名第一。虽然日本是一个更加以现金为中心的经济体，但 PayPay 在线支付在过去一年越来越受欢迎，并且正在朝着超级应用的方向发展。这一领域的其他重要参与者包括 D Payment、RPay 和 LINE Pay，此外还有 Mercari，将 Mer Pay 作为应用的一个功能，并与 D Payment 进行合作。

2021 年被称为韩国金融科技公司的 “IPO 年”，我们最近通过超级应用 Kakao Pay 见证了这一点，用户可以在这款应用中进行无现金交易和无卡支付、线上购物和线下购买，以及管理投资。

如今，消费者每天花费 4.2 小时使用移动设备，将其作为进行沟通、商务、购物、财务和其他日常任务的方式。随着应用不断扩展自己的功能，覆盖社交、财务和其他个人需求，这些更深层次的用户参与度将有利于增加整体的应用使用时长，助力品牌进一步定制个性化体验。