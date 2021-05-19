Google 在今年的 I/O 2021 主题演讲上公布了不少内容，包括 Android 的新面貌、Google 相册、Google 地图等的一系列新功能。以下是本次发布会的重点内容：

Android 12 焕然一新

Google 透露，Android 12 将采用全新的「Material You」设计，并进行了多项改进。新系统提供多种配色和自定义功能，包括可以修改系统颜色，以更好地匹配壁纸。它还提供了一些新的隐私功能，包括隐私仪表板。Beta 版将于今天推出，支持 11 家制造商的手机使用。

Google 和三星将整合 Wear OS 和 Tizen

Google 宣布将 Wear OS（现称为 Wear）和三星的 Tizen 系统合并为统一平台。这将使得应用程序启动更快，手表电池寿命更长。

Google 相册可以把静态照片制作成动态照片

Google 相册将支持新的 “电影时刻”（cinematic moments），该功能使用两张照片来创建动态图像。Google 还将增加新类型的回忆功能，包括基于照片中视觉图案的回忆。

Google 相册支持把照片存储在加密文件夹中

Google 为 Google Photos 添加了一项新功能，可让你将照片存储在手机上受密码保护的空间中。这些照片将不会显示在应用界面中。该功能将首先登录 Google Pixel，并会在年内支持更多 Android 设备。

Google 地图的 AR Live View 工具将显示更多信息

Google 将为地图应用的 Live View 增强现实工具推出新功能。Google 还添加了一些功能，以使地图信息更丰富。例如，在一天不同时间段显示不同的餐厅；如果你要到访的是新城市，它还会推荐当地地标，并显示特定区域的交通繁忙程度。

Project Starline 让你跟身处远方的人面对面对谈

Google 展示了 Project Starline，该项目使用高分辨率摄像头和深度传感器创建实时 3D 模型，让你在与他人视频聊天时，营造出一种接近真实的面对面感觉。

Google 打造更具种族包容性的相机

Google 正在对其相机和成像产品进行更新，以使其更好地准确捕获和再现图像中的人物肤色。

Google 加强 Workspace 的互联性

Google 宣布了 “智能画布”（smart canvas），这是 Workspace 办公软件的一项新计划，它将使产品之间的工作变得更加容易。功能包括可以让你链接到其他 Workspace 应用程序的 “智能芯片”（smart chips），还可以直接从 Google 文档、Sheet 或 Slide 启动 Meet 视频通话。

Google 让你拥有直接在密码管理器中修改网站密码的权利

Google 宣布将增加一种从 Google 密码管理器内部直接修改网站存储密码的方法。该公司将会逐步面向美国用户在 Android 版 Chrome 浏览器上推出这一功能，并在接下来的几个月内推广开来。

Android 将支持数字汽车钥匙

Google 将从 Android 12 开始让指定的 Pixel 和三星 Galaxy 手机支持数字汽车钥匙功能。该功能支持 UWB 和 NFC，宝马是其首个合作伙伴。

Google 推出新健康工具，让你用相机鉴别皮肤状况

Google 展示了新的健康工具，可让你拍摄有问题的皮肤区域照片，系统会回答有关皮肤类型和症状的问题。Google 计划今年启动该工具的试点。

全球目前有 30 亿台活跃 Android 设备

Google 宣布，现在有超过 30 亿台活跃的 Android 设备。真多！

Google 正在为 Android 中的机器学习数据添加隐私保护友好性较高的沙盒

Google 为 Android 添加了许多针对隐私的功能，其中包括 Android 中的沙盒私有计算核心（Private Compute Core），可以安全地存储用于机器学习的数据。