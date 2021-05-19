自 2020 年 1 月发布以来，Insta360 影石 ONE R 因独特的模块化设计以及出色的影像性能，受到外界广泛关注。 Insta360 影石倾听用户的反馈，不断打磨、优化 ONE R 产品功能，提升用户影像体验。5 月 18 日，ONE R 又一次发布全新固件，除了支持循环录影、水平矫正等新功能外，还针对相机画质进行了优化，并且增添了全新的 AI 创意库玩法模版。



本次 ONE R 更新内容如下：

循环录影

适用版本：ONE R 一英寸广角版本+4K 广角版本+360°全景版本



在循环录影模式下，用户可以自行设定单段视频时长，如 1 分钟、3 分钟、10 分钟等，循环录制视频。新拍摄的片段会覆盖较早片段，拍摄结束后会生成一个指定时长的视频，可以极大地节省储存空间。该模式可记录骑行、汽车驾驶，也可以拍摄运动练习画面，比如尝试新的滑板动作，循环录制，直到动作成功再保存最终的视频。

水平矫正

适用版本：ONE R 一英寸广角版本+4K 广角版本



在专业模式下进行拍摄，可启用水平矫正功能。在摆动幅度大、较为颠簸的场景中，若无法平稳地握持相机，拍摄的画面容易倾斜、颠倒。在这种情况下可选择使用专业模式拍摄，将帧率设置为 30 fps，并开启水平矫正功能，使倾斜的画面保持水平。

*该功能需要在 APP 和 Studio 中查看效果并导出。

画质优化，体验更佳

针对 4K 广角版本与一英寸广角版本，在专业模式下新增 4K 50fps 档位选项。这为习惯将帧率设置为 24/25fps 的用户提供了创作便利。



一英寸广角版本的鲜艳色彩模式得到优化升级，用户可从机内直出色彩浓郁且自然真实的拍摄画面。

此外，ONE R 三个版本都新增了 4 个锐度选项。用户可根据个人偏好、环境等因素直接在相机界面内选择不同的锐度，更加灵活地创作。

全新 APP 后期功能

1. 车载画中画

适用版本：ONE R 360°全景版本

车载画中画是一个分屏呈现汽车驾驶场景的 APP 后期功能。使用 ONE R 360°全景版本拍摄，即可生成一个具有前后两个视角的车载视频，适用于制作出行 Vlog、汽车评测或车载卡拉 OK 秀等。此外，车载快捷遥控器配件也已同步上线，可以安装在方向盘上控制相机拍照、录像、循环录影等，让拍摄更省心、驾驶更安全。

2. AI 创意库新玩法：赛车游戏、天空翻转

适用版本：ONE R 360°全景版本

想要一些有趣又新鲜的玩法？本次 APP 更新带来了 2 个酷炫的 AI 创意库玩法——赛车游戏和天空翻转。



赛车游戏适合拍摄摩托车骑行视频，可实现类似游戏里超车的酷炫效果。天空翻转玩法会将地面的环境投映至天空上，呈现出极具未来感的效果。

*拍摄时请务必遵守当地交通法规。

3. 水下色彩还原 2.0

适用版本：ONE R 一英寸广角版本+4K 广角版本+360°全景版本



水下色彩还原功能全新升级，可支持智能分析画面，分级调整色彩，弱化水下蓝绿色调。将水下素材导入 APP/Studio，即可一键还原真实的水下世界。

此外，本次更新还有以下优化：ONE R 三个版本均新增 6 倍速移动延时功能，机内储存 6 倍速视频文件，可节省储存空间，同时提供更大的创作空间；此外，还对外置麦克风音质进行了优化。用户可前往 Insta360 影石官网下载页获取最新版本的 APP、固件以及 Studio。