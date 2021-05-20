5 月 20 日，字节跳动创始人张一鸣发布内部全员信，宣布卸任 CEO 一职。字节跳动联合创始人梁汝波将接任成为新 CEO。

谈及卸任原因，张一鸣表示，创业以来，字节跳动有幸抓住了时代发展的机遇，基于机器学习技术在移动端和视频上进行创新与实践，取得了一些成绩。虽然公司业务发展良好，但希望公司还能持续有更大的创新突破，变得更有创造力和富有意义。因此，张一鸣决定放下公司日常管理，聚焦远景战略、企业文化和社会责任等长期重要事项，计划 “相对专注学习知识，系统思考，研究新事物，动手尝试和体验，以十年为期，为公司创造更多可能”。

在张一鸣看来，科技公司面临的外部环境正在变化：虚拟现实、生命科学、科学计算对人类生活的影响都已逐步显现，科技对社会的影响也越来越大，这些因素决定了字节跳动 “需要突破业务的惯性去探索，并持续学习企业如何更好地承担社会责任”。

全员信还透露，张一鸣和梁汝波将于 2021 年底前完成字节跳动 CEO 职责的过渡交接。张一鸣表示，梁汝波是改进公司日常管理、带领公司健康发展的最佳人选，“汝波是公司的联合创始人，字节跳动是我和他一起创立的第二家公司了。他在字节跳动陆续承担了产品研发负责人，飞书和效率工程负责人，集团人力资源和管理负责人等工作。公司创立以来，从采购安装服务器，接手我写了一半的系统，重要招聘、企业制度和管理系统建设，很多事情是他协助我做的”。

公开资料显示，梁汝波是张一鸣的大学同学，两人自 2009 年共同创办垂直房产搜索引擎 “九九房” 起，即成为长期创业伙伴。2012 年，梁汝波与张一鸣共同创办字节跳动。此后至 2016 年，梁汝波一直担任字节跳动产品研发负责人，负责早期多个重要产品和业务，包括今日头条、头条号、广告系统和用户增长系统等。2016 年起，梁汝波负责飞书和效率工程，飞书作为一个企业沟通与协作平台，先应用于字节跳动内部，后对外开放。2020 年起，梁汝波负责集团人力资源和管理等工作，推动了字节跳动的组织建设和人才发展。过去一年，字节跳动全球员工数从 6 万人增长至 10 万人。