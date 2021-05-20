创新生物制药公司映恩生物（Duality Biologics）宣布完成 9000 万美元 B 轮融资。本轮融资由礼来亚洲基金领投，楹联健康基金、华盖资本、纽尔利资本、松禾资本及元禾控股等国内知名基金共同参与完成，A 轮战略投资者药明生物产业基金继续加持，并持续为公司提供符合全球质量标准的生产工艺支持，加速研发进程。

映恩生物成立于 2020 年 1 月，累计融资额已逾 1.2 亿美元，前续轮主要投资人包括 King Star Capital、药明生物产业基金及通和毓承等机构。本轮筹集的资金将主要用于公司在全球范围内推进产品管线的临床前研究、临床开发及产品授权引进。

映恩生物聚焦肿瘤及自身免疫疾病领域，从亟待满足的医疗需求出发，打造出有协同效应的产品管线，包含近 10 款 Best-in-class 及 First-in-class 的双特异性抗体及抗体偶联药物（ADC) 。该公司现已成功地建立了具有全球知识产权的下一代 ADC 平台，平台价值已在多款在研药物分子上得到验证。同时，映恩生物正通过自主研发及外部合作，进一步拓展和丰富 novel modality drug 平台。公司亦拥有一支高水平的国际化团队，其成员在药物研发、临床开发及商务拓展等领域具有丰富的经验。

公司创始人兼 CEO 朱忠远（John Zhu）博士表示：“本轮融资的顺利完成，非常感谢行业各位顶级投资人的积极认可和大力支持，更要感谢我们具有高效执行力的团队的不懈努力。生物技术的高速发展使创新分子类型药物开发成为可能，身处在这个创新的时代，既是我们的机遇，也是我们的使命。患者在等待！映恩生物立志成为 novel modality drug 的领军者，不断开发创新突破疗法，不负患者的期望。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。