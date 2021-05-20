近日，英特尔子公司 Mobileye、丰田汽车公司和采埃孚（ZF）共同宣布，丰田选择了 Mobileye 和采埃孚来开发高级驾驶辅助系统（ADAS），该系统将在未来几年内部署在丰田的多个汽车平台上。根据合作协议，搭载 Mobileye 技术的车用摄像头生产商之一的采埃孚还将提供 Gen21 中距雷达，并将向丰田提供摄像头和雷达的整合方案。

Mobileye 和采埃孚将提供基于计算机视觉和机器学习的感知、定位和高精地图技术，以及用于车道保持和车道居中的车辆横向控制技术，通过创新手段来提升道路安全水平。此次与丰田的合作标志着 Mobileye 和采埃孚将首次向丰田提供 ADAS 系统，这将大幅拓展 Mobileye 和采埃孚安全技术的应用范围，并将「以此提升全球道路的安全水平，为全球各地的驾驶员提供便利的驾驶辅助功能。」

Mobileye 和采埃孚将紧密合作，打造整合采埃孚雷达技术的先进视觉感知技术，为丰田的高级驾驶辅助平台助力。EyeQ 4 是 Mobileye 迄今为止已量产的视觉计算专用系统集成芯片（SoC）中的一员，它将与采埃孚的 Gen21 中距雷达技术相结合，为丰田汽车提供周围环境的精准探测。

Mobileye 的 EyeQ 4 拥有强大的计算能力，能够很好地运用计算机视觉算法，快速处理来自摄像头及其它传感器的信息。EyeQ 4 还拥有任一角度车辆识别和新一代车道探测等多种功能。

采埃孚的 Gen21 中距雷达是一款高性能的 77GHz 前向雷达，符合 2022+ Euro NCAP 五星安全标准，并能够支持 L2 和 L2+ 级别的自动驾驶功能。Gen21 能够根据汽车制造商的需求进行扩展，既可以在低速的驾驶环境下提供宽阔视角用于行人探测、为紧急自动刹车（AEB）等系统提供支持、还能够在高速的驾驶环境中拥有更长的探测距离，为自适应巡航控制等系统提供支持。