根据 Sensor Tower 公布的最新数据，2021 年 Q1 美国手游在 App Store 和 Google Play 的总收入超过 61 亿美元。本期，共 23 款中国手游产品入围美区畅销榜 Top100，吸金近 10 亿美元，拿下 24% 的市场份额，是近年来表现最好的季度。同时，美区下载榜榜首迎来首款中国厂商原创作品，中国手游在美出口优势进一步扩大，详细分析如下：

美国手游市场规模

美国手游市场收入在经历去年 Q3 和 Q4 短暂回调后，本期重回 61 亿美元，较 2020 年 Q1 增长 34.1%，占全球 App Store 和 Google Play 手游总收入的 27.5%。其中，来自 App Store 收入占比为 54.5%，Google Play 占 45.5%。

随着中国手游海外发行经验的积累，不少企业将高收入高增长的美国市场提升至战略重点，其成效也十分显著 。本期共 23 款中国手游入围美区畅销榜 Top 100，合计吸金 9.7 亿美元，占 Top 100 总收入的 24.6%。

作为对比，2020 年 Q1 入围美区畅销榜 Top 100 的中国手游总收入仅 4.9 亿美元。过去一年，头部中国手游在美国的收入实现了翻倍增长，增速显著高于美国大盘，中国手游对美出口优势进一步扩大。

Q1 美国 App Store 和 Google Play 手游总下载量回升至 13 亿次，但仍比去年同期疫情刚爆发时减少 7%。其中，App Store 手游下载量占 51%，Google Play 占 49%。

美国市场热门手游

随着疫情缓解，学生陆续返校。但过去一年，Z 世代在移动互联网的娱乐习惯已经养成，并直接表现为《Roblox》在榜单的位置。Q1 该游戏移动端收入为 2.1 亿美元，与上个季度持平，依然是美区收入最高的手游，比第 2 名《糖果粉碎传奇》高出 28%。

值得留意的是，榜单中除了《Bingo Blitz™》和《糖果粉碎苏打传奇》，其它实现收入增长的均是中国手游。其中，《王国纪元》和《Project Makeover》增速最快，分别达到 209% 和 247%。经历过去几年的探索，头部中国厂商在美国市场已经建立起一套卓有成效的运营体系。

下载榜中，在 AppLovin 的流量加持下，《Project Makeover》以超过 1000 万次下载超越 Zynga 新游《High Heels!》，登顶榜首。这是首款不依赖 IP，以创新的题材和玩法成功打开美国大众手游市场的中国产品。《Project Makeover》的成功，也反映出 AppLovin 在超休闲游戏之外，提升流量变现效率的战略成果。

中国手游在美国

IGG《王国纪元》Q1 在美国 App Store 和 Google Play 吸金近 1.4 亿美元，登顶国产手游收入榜。与 2020 年 Q4 相比，该游戏在美收入环比激增 209%，在刷新自身记录的同时，也打破中国手游在美收入的天花板。此前的纪录由米哈游《原神》在去年 Q4 创下，达到 1.07 亿美元。

榜单中，收入较上个季度增长 1 倍以上的产品的还有 Magic Tavern《Project Makeover》、江娱互动《口袋奇兵》和三七互娱《末日喧嚣》。

下载榜中，《Project Makeover》以超过 1000 万次下载蝉联榜首，相较去年 Q4 增长 60%。Joypac 于 1 月下旬推出超休闲游戏《ABC Runner》，Q1 该游戏在美区获得近 360 万次下载，成为榜单中唯一的新面孔。

榜单中增长最快的游戏为 Badsnowball 音乐手游《Smash Colors 3D》。该游戏于去年 7 月底登陆美国市场，本期下载量超过 220 万次，是去年 Q4 的三倍。Sensor Tower 广告情报数据显示，AppLovin 和 AdMob 是该游戏在美国的主要投放渠道。