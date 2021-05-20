（2021 年 5 月 20 日，上海，中国）——索尼在沪举办了一年一度的大型品牌活动——“Sony Expo 2021”，全面展示电子、影视、音乐、游戏、动漫、教育等业务的发展现状，以及持续创新为用户传递感动的初心。索尼公司高级副总裁、索尼中国董事长兼总裁高桥洋先生做主题演讲，他回顾过去一年的业绩表现，并披露后疫情时代的企业发展策略——开拓创意娱乐生态圈，打造传递感动价值链！

在为期四天的活动中，索尼中国、索尼影视（中国）、索尼音乐（中国）、索尼互动娱乐（上海）有限公司、安尼普（上海）文化艺术有限公司等索尼在华企业联袂呈现由产品、技术、服务和内容打造的独特娱乐体验，来自全国各地的索尼粉丝不但有机会零距离欣赏这一视听娱乐盛宴，还可应邀参加 “索粉派对”，与公司员工及企业高管畅叙索尼情怀。

索尼集团的业绩表现及发展战略

4 月底索尼集团发布了 2020 财年财报，创造了 9,719 亿日元的营业利润，再次刷新历史记录，净利润首次突破万亿日元大关，六大主营业务均实现健康增长。高桥洋先生直言：“中国无疑是索尼各大市场中的亮点，我们克服了疫情带来的诸多困难，抓住了新常态下的新机遇，创新产品策略、营销策略，取得了销售额与营业利润双增长！” 在新需求、新技术、新模式不断催生，个性化主张引领社群娱乐的后疫情时代，索尼将致力于“开拓创意娱乐生态圈，打造传递感动价值链！

索尼集团董事长、总裁兼 CEO 吉田宪一郎先生通过视频表达了对中国索粉的珍视，“在高桥先生的有力领导下，索尼中国坚持践行 ‘增加索尼粉丝’ 的使命，了解我们的粉丝，并向他们提供我们最好的产品、服务和内容，是我们更贴近人的企业方向的一个重要组成部分。” 他还指出，中国作为强化索尼“感动价值链”的战略市场具有巨大的潜力。

秉承 “用创意和科技的力量感动世界” 的企业宗旨，从影音产品、智能手机、行业解决方案，再到影视娱乐、音乐娱乐、游戏和动漫，索尼凭借不断精进的黑科技创造引领行业发展的新产品，让内容创造者获得超越时空界限的全新表达方式，为广大用户缔造出前所未有的娱乐体验。同时，索尼丰富的娱乐内容流淌在社交娱乐生态圈中的每一个角落，让每一个人成为自己娱乐生活的主角！

高桥洋先生从产品技术、娱乐内容和平台服务三个方面全面阐述如何通过各项业务打造一条传递感动的索尼价值链、以及如何在中国独特的互联网环境下拓展创意娱乐生态圈。

索尼的黑科技和产品

在后疫情时代，人们之间的物理距离扩大，但对于现场感、融入感、互动式娱乐体验的需求不降反升，“比真实更真实” 地还原内容、创造性地重塑现场体验愈加重要。无论是内容创作端还是欣赏端，索尼都坚持基于3R技术，即“真实（Reality）”、“实时（Real-time）”、“远程（Remote）”，为创作者和用户创造价值。

在 “连接人、感动人、支持人” 的索尼价值链中，索尼电视业务是构建消费者与创作者无缝沟通的重要桥梁之一。索尼电视拥有 “从镜头到客厅” 五十余年的全产业链技术优势，今年推出的搭载首款 XR 认知芯片的 BRAVIA XR 电视系列新品，包括 8K 电视 Z9J、OLED 电视 A90J、液晶电视 X95J 等 8 个系列 26 款机型，不仅将智能、画质、音质提升至全新水平，还通过准确的用户群体定位，为游戏玩家、视听极客、家装人群、母婴健康等不同兴趣人群奉上专属视听盛宴。

真实沉浸的视听体验是索尼一贯的追求。索尼的音频产品在坚持高音质的基础上推出降噪、运动、重低音等场景化应用体验，打造随时随地、个性化的专属聆听感受。在发布会上，业界盛名的降噪耳机索尼 WH-1000XM4 再添静谧白限定款，保持 1000X 系列一贯智能降噪和音质水准的同时，升级感官体验。

后疫情时代，视频创作迎来空前热潮。作为数码影像行业的领先品牌，索尼顺势推出一系列重磅产品：操作便捷、轻巧时尚的 Vlog 相机 ZV-1，具备先进自动对焦系统和拍摄功能的全画幅小 “7”- Alpha 7C，为专业视频用户打造的视频利器 Alpha 7S III，以及 “让电影感触手可及” 的索尼电影摄影机 FX6 和 FX3。年初发布的微单旗舰 Alpha 1，首次实现高分辨率、高速度和高视频性能的强大组合，同时拥有 5010 万像素，30 张/秒高速连拍性能和 8K 视频拍摄性能，成为新闻体育和生态摄影的热门机型。新发布的 35mm F1.4, 50mm F1.2, 14mm F1.8 G 大师镜头系列将索尼 E 卡口镜头总数推升至 64 支，从而进一步满足用户的多样拍摄需求，让影像作品更加打动人心。

一直以来，索尼都是专业广播电视制作领域的先导，超高清化、智能化、远程虚拟制作是行业技术升级的大方向。在索尼的 4K/8K/HDR 超高清转播技术、5G 直播技术、IPlive 技术等加持下，无论工作人员是否在现场，都能以多角度的精彩素材，为观众真实、实时呈现生动的现场画面。2021 年央视春晚，首次使用索尼 8K 摄像机、XVS 切换台及 IP 系统，成功实践了 8K+5G, 8K/100P 直播制作，让亿万观众身临其境般地感受到现场的震撼与华美。2020 中超赛季，在全程封闭赛程的挑战下，索尼视频助理裁判服务业务团队，克服困难，圆满完成服务工作。在中国，索尼已经累计为客户交付了超过 110 台转播车，未来将继续引领广电行业的技术升级和创新，为感动内容的创作贡献力量。

Xperia智能手机是索尼黑科技的集大成者，尖端的图像传感技术、视听技术、5G 通信技术，甚至娱乐 IP 大作都能够凝聚在 Xperia 智能手机当中。无论是摄影师、音乐发烧友、影视爱好者还是游戏玩家，Xperia 都能为他们带去出色的体验。在中国大陆地区首发上市的 Xperia 1 III 搭载了索尼首款配备双 PD 传感器的潜望式可变长焦镜头，以及 4K HDR OLED 120Hz 刷新率屏幕，在影像方面是与索尼 Alpha 微单相机工程师联合设计，传承源自 Alpha 微单系列的专业技术，让手机摄影的专业度与仪式感兼备。

CMOS 图像传感器是智能手机中极为关键的一个部件。索尼的图像传感器在高像素、高感光、高动态范围、高帧率、高速对焦、暗光下效果方面皆表现优异。作为全球移动设备图像传感器的主要供货商之一，索尼与国内头部手机厂商一直保持紧密合作。此外，索尼还拥有 3D 立体拍摄中不可或缺的技术– 飞行时间传感技术，它对提升视频功能，以及应对 VR AR 等虚拟现实内容至关重要。索尼也在积极布局自动驾驶、智能制造、安防监控等多个工业领域。

索尼还积极扩展现实相关的显示技术，从视觉效果、交互性、舒适度等层面提升人们的娱乐体验。最新推出的空间现实显示屏，在 “人眼感应传感器”、“微光透镜” 和 “实时渲染算法” 黑科技的加持下，可令用户在裸眼状态下欣赏到逼真、有生命力的 3D 效果，为设计师们提供更加灵动和自由的创意空间，也为作品与产品的展览、展示提供更多可能性。

索尼的产品和技术也能令教育过程变得趣味盎然。索尼国际教育自主开发的 KOOV 可编程教育机器人套件，通过多彩的模块和电子配件，搭配覆盖幼儿园至 9 年级的课程，让孩子们能够创造出各种造型的机器人，并通过编程让它们动起来，激发孩子们的好奇心和创造力，充分培养它们的逻辑思维、跨学科解决问题以及团队协作的能力。在 Sony Expo 2021 发布会上，高桥洋先生还介绍了承载着索尼黑科技、在国际上屡获殊荣的机器人产品 toio™，并透露索尼正计划推出国行版，其独具匠心的设计和玩法将为中国的索粉们带来更多惊喜！！

广阔的娱乐业务版图和丰富的创意娱乐内容

索尼不仅拥有创造感动、传递感动的技术和产品，也是全球领先的影视、音乐、游戏和动漫内容的创作者之一。索尼与全球的艺术家、创作社群紧密合作，制作了无数风靡全球的热门作品。

索尼影视拥有《蜘蛛侠》、《勇敢者游戏》、《黑衣人》、《绝地战警》、《比得兔》、《毒液》等众多强劲 IP，《良医》、《王冠》、《风骚律师》等优秀剧集更是在全球圈粉无数。屡获国际奖项的口碑之作《困在时间里的父亲》和爆笑解压的合家欢电影《比得兔 2：逃跑计划》等也将和国内的观众见面！

索尼作为全球最大的音乐公司之一，也在不断扩大版图。索雅音乐版权公司于去年正式更名为索尼音乐发行公司，努力为全球的音乐创作者提供广阔的事业平台。在中国，索尼音乐持续挖掘、培养富有才华的华语音乐人，并支持他们走向国际音乐舞台。

索尼不断开拓创意娱乐平台的努力

为开拓创意娱乐生态圈，索尼正在全球范围内开展一系列战略投资，扩大娱乐平台合作。除了 4 亿美元注资中国 B 站，索尼还以 11.75 亿美元收购美国动漫公司 Crunchyroll，以 4.5 亿美元投资游戏开发与发行平台公司 Epic Games，以 4.3 亿美元收购 Kobalt 音乐公司旗下的唱片音乐运营业务等。索尼希望通过这些举措将精彩的娱乐内容传递给全球更多用户，利用索尼累积的视听、交互、虚拟制作、AI等技术优化并重塑新一代在线娱乐体验。

安尼普（上海）文化有限公司成立已经两年有余，深耕于动画企划制作，也涉猎音乐作品的企划制作。在全球，除了内容授权，安尼普还围绕着动画 IP 进行手游研发、商品开发以及大型活动的组织、参与等多种形式的衍生企划，此次 Sony Expo 上，安尼普上海重点展示了其高质量动画作品与索尼技术相结合所带来的创新型娱乐内容的体验，包括西野七濑毕业展 VR 体验会、空间现实显示技术呈现的《辉夜大小姐想让我告白》3DCG 影像、索尼音乐集团旗下虚拟声优偶像团体 “22/7” 和歌手 “LiSA” 的音乐与 360 临场音效技术结合带来的沉浸式聆听效果。此外，《命运/冠位指定 (Fate/Grand Order)》手游的精彩内容也特别在此次 EXPO 展出，这款游戏由索尼重要的合作伙伴哔哩哔哩负责在中国运营，五年来收获了许多 Z 世代玩家的喜爱，人气颇高。

2018 年，索尼精选 Hi-Res 音乐推出流媒体音乐服务，成为中国大陆地区首家高解析度流媒体音乐服务平台后，去年年底，又率先推出 192kHz/24bit 制式的流媒体音乐服务，实现品质升级。索尼精选长期与国内外百余家知名音乐厂牌及发行商合作，目前拥有超过 10 万首线上 Hi-Res 高解析度曲库，覆盖古典、爵士、流行、影视游戏动漫原声等丰富的音乐类型。

索尼 PlayStation 是全球最大的游戏平台之一，坐拥庞大的游戏玩家社群。截至 2021 年 3 月底，PS4 全球累计出货已达 1 亿 1590 万台，PS5 已售 780 万台，PS PLUS 会员达到 4760 万人。索尼正致力于把PlayStation打造成一个沉浸式游戏平台，加速创新发展，为全球游戏玩家提供优质游戏体验与服务。PlayStation 在 2015 年正式进入中国，在短短的六年时间里，已经初步建立了主机游戏完整的生态体系，从研发、市场、销售、服务各个环节为中国用户提供优质的产品和服务，并通过 “中国之星 “计划等重点项目，积极培养国内开发团队，为中国游戏产业长远发展不断做出贡献。最新一代 PlayStation 平台，PS5 国行版于 4 月 29 日开启预售，短短 3 分钟内电商平台的预售产品被抢购一空，5 月 15 日产品正式发售以来，受到国内用户广泛的好评和喜爱。

高桥洋先生最后总结到：从电子硬件、娱乐内容到服务平台，索尼逐步搭建起创造感动、体验感动、传递感动的价值链。在社交娱乐全面爆发的今天，索尼将在这条价值链上的每一个环节里深入到索粉的兴趣社群当中去，倾听索粉、服务索粉、感动索粉，为他们奉献索尼的独特价值。