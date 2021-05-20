索尼中国宣布推出 5G 智能新旗舰 Xperia 1 III，新品搭载索尼首款配备双 PD 传感器的潜望式可变长焦镜头，以及 4K HDR OLED 120Hz 刷新率屏幕，在影像方面实现创新性新突破。作为 One Sony 黑科技的集大成者，Xperia 1 III 将通过丰富的新功能给用户带来影音娱乐各方面出色的体验。

主要产品亮点包括：

索尼首款搭载双 PD 传感器潜望式可变长焦镜头的智能手机

适用于人和动物的实时眼部自动对焦，配备最新的实时追踪功能，所有镜头均可实现快速、准确的连续自动对焦

20 张/秒连拍模式下支持由移动版 BIONZ X 提供低照度降噪的技术

新一代 AI 超分辨率变焦技术

摄影大师 APP 功能升级，现已配备 “基础模式”

索尼首款配备 4K HDR 120Hz 刷新率屏幕的智能手机，屏幕采用康宁®大猩猩®玻璃 Victus

Victus 前置双立体声扬声器升级，比前代机型音量提升 40％

游戏增强器功能新增及提升，包括新的音频均衡器，C 麦克风优化和高帧率记录功能

高通骁龙 888 5G 移动平台

采用 4500 毫安时（典型值）的大容量电池，进一步优化电池续航时间，使用配套 30W 充电器可在 30 分钟内将手机电量充至 50％，新的电池寿命可延长至三年

Xperia 1 III 音效是与索尼音乐娱乐合作调校。如果收听的音乐源是 2 声道立体声，那么 360 临场音效技术就能够发挥作用。它通过实时对立体声音乐进行增混，使其更具沉浸感，进一步增强用户的聆听体验。

通过 Xperia 1 III 的出色升级，游戏玩家可以获得关键性优势。21:9 宽屏为用户带来更宽阔的视野，得益于最新升级的 120Hz 刷新率显示屏，清晰呈现快速移动的物体，以实现更为流畅的游戏体验。配合 240Hz 抖动模糊降低技术能够让屏幕以每秒 240 次的速度刷新画面，从而为用户呈现更为清晰、流畅的游戏场景。

Xperia 1 III 配备 6.5 英寸 21:9 4K HDR OLED 荧幕宽屏，具有 120Hz 高刷新率，为用户营造身临其境的观看体验。同时，无遮挡、无打孔的屏幕设计不会影响内容呈现的完整性，用户可以沉浸在 Xperia 1 III 中欣赏喜爱的影视节目。

Xperia 1 III 的另一核心功能是搭载索尼首款配备双 PD 传感器的潜望式可变长焦镜头，其最大光学焦距已达 105mm，可通过双 PD 传感器实现快速、精准的自动对焦。而在 70mm 和 105mm 焦距之间切换时，焦点也可快速、精准地调整，迅速捕捉细节，将远处的精彩清晰收入眼底。

索尼 5G 旗舰手机新品 Xperia 1 III 现已开启预售，256/512G 版本的市场售价分别为 8,499/9,499 元。