商家自播 SaaS 与解决方案提供商星犀科技（旗下品牌云犀直播），已于近日完成数千万元 A 轮融资，由诚和创投领投，大华投资、多融创投跟投，本轮融资主要用于产品研发、市场增长及团队扩充。此前云犀已先后获得纵贯会天使轮 200 万元融资，赛富投资基金 Pre-A 轮 2000 万元融资。

云犀创立于 2015 年，是一家服务于品牌和商家自播的 SaaS 及解决方案提供商，在国内和海外都有相应的产品和服务，截至目前业务已覆盖全球 100 多个国家及地区。2020 年，该公司营收近亿元，已实现阶段性盈利。

云犀在创立时主要以企业直播为切入点，立足于会展、活动、教培等场景和客户，针对专业影像师提供 SaaS 服务及硬件产品，客户涵盖阿里巴巴、腾讯、华为、百度、比亚迪等企业，经过 6 年的发展，目前云犀已形成了国内+海外两个市场，提供 SaaS+硬件两类标品，以及基于线下的标准化落地方案和非标准化的全案策划服务。

在国内市场云犀提供的产品包含了 “云犀直播 SaaS、云犀 Max 系列智能直播机、云犀 BOX 系列” 服务于活动、教培及电商直播带货场景，产品以低门槛、专业化、高品质的差异优势满足了电商、新零售、影像传媒、教育培训、家电家居、房地产、医疗、金融等众多领域的直播需求，目前 A.O. 史密斯、美的、海尔、科大讯飞、欧派、周大生等品牌均在使用云犀的系列产品。

除此之外，云犀还可以为客户提供本地化落地服务——云犀 V 服务，V 服务已签约 3000 余位专业影像师，可在全国 400 余个城市提供基于品牌自播的全案策划、场地拍摄等服务。

未来，云犀 V 服务将在现有能力上为自播商家提供公私域平台的短视频拍摄及运营，标准直播间的搭建等一系列解决方案和服务。

云犀在 2016 年自研的 BOX 系列产品成功打入国内专业影像行业，积累了丰富的经验与技术，在 2017 年以 YoloBox 为品牌成功出海，为海外的专业影像人群提供直播工具，实现了直播一键推流到 Facebook、YouTube、Twitch 等平台，产品远销美洲、欧洲、东南亚等 100 多个国家和地区，发展海外当地代理商 100 余家。随着国内电商直播的火爆，海外电商直播也将兴起，未来云犀 SaaS 产品及 Max 系列的智能硬件也将陆续出海。

公司 CEO 程景先生表示，云犀瞄准的是商家自播的万亿级市场，在国内直播巨头平台扶持商家自播、进军本地化，海外直播兴起的重大机遇下，整合公司软硬件产品和技术，发挥本地化服务能力，借助海外沉淀的市场和品牌优势，云犀将在直播的全流程中提供以标准产品+落地方案+非标服务的三角矩阵开拓全球市场。“云犀会在最近发布两款新品，针对国内的品牌电商自播市场及海外的活动直播市场，” 程景先生说道。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。