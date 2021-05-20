通信网络技术十年一次迭代，从底层基础设施自下而上地变革了社会与经济的信息传输方式、速率以及信息传播的广度。当前，在 “新基建” 等一系列政策的指引下，我国有望率先实现 5G 网络的全面商用，并借此加速推进金融保险的数字化、智能化转型。

5 月 20 日，众安保险常务副总经理兼董事会秘书王敏在 “5G 新基建 保险智能化” 主题分享会上提出：“5G 重新定义了人与人、人与物、物与物之间的关系，保险行业也将被重新定义，步入新的增长曲线。另一方面，5G 时代实时、精确、客观的数据将提升保险过程中的风险防控，帮助我们挖掘新的保险需求及回应需求，推动保险普惠下沉。”

活动现场，众安金融科技研究院发布新书《5G+金融保险的新基建时代》，探索 5G 网络有望为金融及保险业的发展带来的更多可能性。

5G 让实时风控成为可能

5G 技术催生的车联网、智能制造、智慧能源、无线医疗、无线家庭娱乐、无人机等新型应用将创造新的更丰富的数据维度，而 AR、VR、视频等非结构化数据的比例也将进一步提升。

王敏表示，从静态的历史数据到动态的实时数据，数据的进步推动着各行各业在智能化的道路上高速前行，对以风险管控为核心的金融保险业来说，数据的重要性也不言而喻，在促进风险防范的连续性、监控的及时性以及提升用户的交互体验等方面都有着巨大的经济价值。

从风险防范来看，使用 5G 实时数据能够提高金融保险企业风险管理的效率，降低风险管理的成本，实现对风险的 “实时预警” 和预测，将风险管控前置。运用实时大数据，金融机构还能防范对历史数据的逆选择与道德风险等投机行为，降低不必要损失。

由于实时数据是真实数据，基于实时数据的分析可以使得风险管理的策略更加适应真实的风险水平，减少重新评估风险的环节，提高企业风险管理的效率。通过业务部门联合协作，采集客户线上、线下多渠道的交易行为，对客户交易进行多渠道的联合监控，从而主动识别异常交易，进行分析、判断与风险应对，“这为保险公司业务的普惠下沉也提供了推动力。” 王敏表示。

5G 让保险服务从弱链接到强链接

信息技术的更新改变了人与人之间、人与企业之间的信息交互过程，对于保险而言，5G 技术的红利也将带来信息传递及交互形式的变迁。

对此，王敏指出：“基于实时数据的分析将提升保险过程中的风险防控，以主动风险服务的方式构建与用户间的链接，打破保险业 ‘弱链接’、‘被动服务’ 的属性，将提升保险用户的获得感及安全感，凸显行业经济价值。”

具体而言，得益于新一代智能终端对于数据的收集、分析及应用。“万物互联” 之下，海量智能设备能够为各类物品、生命及空间打上数据标签，以数据流的形式还原实体世界。因此，相对于 3G、4G 时代而言，5G 时代的数据资产更实时、更客观、更精准。

另一方面，不再局限于手机的智能交互终端也构成了巨大的信息共享网络，用户触达场景更加丰富多元，增强保险公司与用户的链接。5G 时代，保险公司可以采用多种智能设备与用户进行交互，从全局考量，开发更多市场空白区域。

5G 重构保险服务边界

随着 5G 技术的发展，保险公司可以构建自营渠道，开辟各种新的场景，将从一个依赖渠道的销售者，变为渠道的分发者，在未来的发展中掌握主动权。

基于实时数据和全方位的客户画像与信用分析，保险公司还能够真正实现个性化的风险定价。

王敏认为，在数字化时代，保险服务将能化被动为主动。借助精准化运营、个性化的产品、优质用户体验，保险公司能够主动满足用户 “量身定做” 和 “情感共鸣” 的需求，在同质化竞争中提升附加价值。

“以往，保险着重于对用户某个特定场景下的需求进行深挖，在一个入口提供一种服务，” 王敏说，“未来，用户传达自身真实需求的渠道会更多、更完善，保险诉求的表达上也会更清晰、更具体，保险公司将以主动风险服务的方式重新构建与用户的链接。”

“未来，保险不仅是简单的局部优化，而是给了我们更大的想象空间，” 王敏说，“有些技术让我们在当下有机会建立优势，而有些技术在未来能够成为趋势。5G 技术为保险的数智化转型蓄积了动能，赋能金融保险在创新中突破传统桎梏，裂变出更加贴近消费者真正需求的、有温度的新兴业态。”