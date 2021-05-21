基于对碳中和目标的共同追求，全球锂离子电池研发制造企业宁德时代新能源科技股份有限公司（下简称 “宁德时代”）和戴姆勒卡车股份公司（下简称 “戴姆勒卡车”）将进一步深化双方合作伙伴关系。

宁德时代将为计划于 2024 年量产的梅赛德斯-奔驰 eActros LongHaul 电动卡车供应锂离子电池包，供应期将超过 2030 年。宁德时代为该车型提供的电池组将具备超长的循环寿命以及超强快充能力，以满足电动长途卡车的独特要求。此外，为灵活适配不同的应用场景和未来电动卡车车型，双方还将着眼于高模块化和可扩展性的特点，对下一代电芯和电池包进行共同设计与开发。

2019 年，戴姆勒卡车和宁德时代已围绕梅赛德斯-奔驰 eActros，福莱纳 eCascadia 和福莱纳 eM2 车型签订了锂电池电芯和模组的全球供应协议。

2020 年 9 月，戴姆勒卡车宣布推出 eActros LongHaul，续航里程长达 500 公里，实现了长途运输的节能减排。

宁德时代创始人，董事长兼首席执行官曾毓群表示：“基于我们对交通电动化的共同愿景，宁德时代非常高兴能进一步深化与戴姆勒卡车公司的合作关系。凭借宁德时代在动力电池方面的创新技术以及戴姆勒卡车在重型卡车行业的深厚积淀，我们相信双方强有力的全球合作伙伴关系将进一步强化戴姆勒卡车在电动化时代的市场地位，并积极推动碳中和目标的实现。”

戴姆勒卡车股份公司董事会主席、戴姆勒股份公司董事会成员杜墨（Martin Daum）表示：“建立强有力的伙伴关系有利于我们履行《巴黎协定》承诺并实现道路运输碳中和的最终目标。深化与宁德时代的合作关系将为我们加速电动化进程、引领卡车行业零排放发挥关键作用。从 2021 年开始，我们将合力推出一系列以消费者为导向的创新电动卡车量产车型。”