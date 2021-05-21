滴滴出行日前发布声明称，根据 2021 年 5 月 14 日交通运输部等交通运输新业态协同监管部际联席会议 8 家成员单位的约谈要求，滴滴组织了深刻学习和研究，全面贯彻落实主管部门要求，对平台经营行为进行系统地自审自查与改进升级，认真履行企业主体责任，依法合规开展经营，全力保障广大乘客、司机及合作伙伴的权益，持续规范、健康发展。

滴滴表示，将会从改善司机经营环境、合理确定抽成比例、保障司机劳动权益、坚守安全稳定底线和发挥党建引领作用这 5 点认真开展经营管理工作，持续改善和优化网约车司机从业环境，确保行业安全稳定发展。

以下为声明全文：