滴滴出行日前发布声明称，根据 2021 年 5 月 14 日交通运输部等交通运输新业态协同监管部际联席会议 8 家成员单位的约谈要求，滴滴组织了深刻学习和研究，全面贯彻落实主管部门要求，对平台经营行为进行系统地自审自查与改进升级，认真履行企业主体责任，依法合规开展经营，全力保障广大乘客、司机及合作伙伴的权益，持续规范、健康发展。
滴滴表示，将会从改善司机经营环境、合理确定抽成比例、保障司机劳动权益、坚守安全稳定底线和发挥党建引领作用这 5 点认真开展经营管理工作，持续改善和优化网约车司机从业环境，确保行业安全稳定发展。
以下为声明全文：
落实主管部门要求 保障司机乘客权益
根据 2021 年 5 月 14 日交通运输部等交通运输新业态协同监管部际联席会议 8 家成员单位的约谈要求，滴滴组织了深刻学习和研究，全面贯彻落实主管部门要求，对平台经营行为进行系统地自审自查与改进升级，认真履行企业主体责任，依法合规开展经营，全力保障广大乘客、司机及合作伙伴的权益，持续规范、健康发展。
一、改善司机经营环境，全面收集意见并推动改进。为更好解决司机关注的焦点问题，滴滴于 4 月 21 日成立网约车司机生态发展委员会，并广泛征集意见反馈。1 个月以来，委员会已收集到 3000 余条意见。针对司机反映集中的问题，滴滴正进行全面排查，并研究改进措施，定期向社会公示阶段性进展，持续改善和优化网约车司机从业环境。
二、合理确定抽成比例，让司机收入更加公开透明。5 月 7 日，滴滴发布关于网约车 “抽成” 情况的说明，公布了平台平均司机收入占比、司机和乘客计价规则、司机收入构成等情况。在此基础上，滴滴正在自查平台服务费高于 30% 的极端情况，并研究司机账单展示升级，让司机收入更合理、更透明。
三、保障司机劳动权益，提供更多职业保障和福利关怀。目前，滴滴网约车司机生态发展委员会已成立专项小组，推进和落实网约车司机权益保障。我们正在联合更多机构，为司机提供更全面的职业安全保障，打造丰富多元的关怀福利体系，并为有特殊困难的司机师傅及家庭提供公益帮扶。
四、坚守安全稳定底线，确保行业安全稳定发展。滴滴将严格落实企业主体责任，加快推进网约车合规化进程，加强驾驶员背景核查、培训和教育，严格遵守相关法律法规要求，强化用户个人信息保护，确保行业安全稳定发展。
五、发挥党建引领作用，扩大基层党组织的覆盖面和影响力。滴滴针对交通运输新业态从业人员群体特点，将持续做好党建工作，在流动党支部、“党员司机” 荣誉勋章、“红旗方向盘” 行动、党员雷锋车队等一系列党建工作的基础上，不断扩大基层党组织的影响力和覆盖面，发挥党员司机的先锋模范作用。
滴滴出行
2021 年 5 月 20 日