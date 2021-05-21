国内精准医疗企业泛生子与在线医疗健康平台京东健康宣布全面开启战略合作，双方将携手打造 “癌症全周期管理互联网创新模式”。此次战略合作是京东健康在癌症全周期管理领域的又一次探索，也标志着泛生子肝癌早筛产品继体检机构、政府民生项目和院方市场外，开启第四大商业化路径（“互联网+医疗健康” 平台）的深入探索。

双方合作以线上、线下双引擎为驱动，重点涵盖消费医疗、互联网肝病管理、政府医联体、筛查客群资源互享、行业及用户教育、肿瘤中心资源搭建六大核心内容。双方首轮合作将聚焦肝癌和肺癌。泛生子依托肝癌早筛液体活检产品 HCCscreen、人类 8 基因突变联合检测试剂盒，携手京东健康覆盖癌症早筛、分子分型、用药指导、耐药监测，为更广泛的用户提供更精准、更高效、更可及的癌症全周期管理服务。

基于此次合作，HCCscreen 首先将于近期上线京东健康 “520 爱在一起，呵护小心肝” 系列科普活动及 “618” 肝癌早筛专场活动，为肝癌高危人群提供专业详实的科普内容及癌症早期筛查服务；同时，人类 8 基因突变联合检测试剂盒将入驻京东健康互联网医院及线下药店，进一步完善患者诊疗和康复管理完整路径。

京东集团高级副总裁、京东健康 CEO 辛利军表示：“依托于京东健康覆盖全场景的医药供应链和医疗服务能力及资源，我们将与泛生子共同探索肝癌早筛领域，为用户提供更便捷的治疗关口前移服务，共同提高肝癌筛查服务渗透率。”

泛生子联合创始人及首席执行官王思振表示：“此次合作意味着 ‘互联网科技+基因组学技术’ 的深度融合，我们希望集双方优势，实现从技术到应用体系的结合、升级与变革，以创新的癌症全周期管理模式，有效服务社会，共同推进 ‘健康中国 2030’ 目标的早日实现。”