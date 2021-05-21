惠普 OMEN 暗影精灵 7 游戏本重磅首发

七大进化升级游戏体验，燃爆内力出 “7” 制胜

2021 年 5 月 20 日 —— “玩出内力，出 7 制胜” 2021 惠普 OMEN 暗影精灵新品发布会在北京举行，全球重磅首发暗影精灵 7 游戏本。它在配置、性能、散热、屏幕、外观、惠普游戏控制中心、以及人性化设计七大方面实现进化，战力再升级。同时，惠普 OMEN 暗影精灵 7 游戏家族全员亮相发布会，凭借丰富的产品生态布局，再次升级游戏体验，赋能玩家玩出内力。本次发布会，惠普首次采用线下线上联动的模式，将游戏嘉年华的热潮原封不动地分享给更多热血玩家，实现全民游戏互动。发布会在斗鱼、虎牙、BiliBili、京东等平台同步直播，在线观看量破 1600 万，点燃全民游戏激情。

（惠普 OMEN 暗影精灵新品发布会全体大合照）

发布会上，电竞大咖 PDD、草莓重聚 PK，王牌战队 RNG 送来祝福视频，更有精彩纷呈的新品开箱及多轮互动抽奖，惊喜不断，为媒体嘉宾及玩家粉丝们呈现了一场激动人心的游戏盛宴。目前，惠普 OMEN 暗影精灵 7 游戏新品已于发布会当天在京东平台开启线上预售，上线 1 小时累计预约量突破 2 万台。

（左起依次为：中国惠普有限公司副总裁暨惠普中国区消费产品事业部总经理范子军、英特尔惠普全球客户部中国区客户总监石炜、惠普内力大师 OMEN Squad 成员 PDD）

深刻洞察玩家需求，助力玩家 “玩出内力”

截至今年，中国游戏玩家规模已突破 7.2 亿，游戏已融入超半数国人的生活之中，逐渐从小众人群的休闲爱好转变为大众化的娱乐方式。同时，游戏直播、电竞赛事等衍生业态的不断发展，加速了游戏文化与大众生活的融合。从对技术操作要求高的竞技类游戏到人人都能轻松入门的休闲手游，游戏的种类越来越丰富，玩家的口味也随之日益多样化。在这样的趋势之下，玩家对出色游戏体验的需求也愈发高涨，据统计，53% 的中国玩家会通过焕新游戏硬件来不断获得更优质的游戏体验。

惠普在深耕中国游戏行业的 7 年间，持续构建并完善社群生态，通过与玩家进行深度对话和全方位的互动，获取一手真实反馈。同时，惠普聚焦玩家需求，积极进行硬件与软件的迭代，不断革新并丰富游戏产品家族，推出满足玩家期待的惠普 OMEN 暗影精灵 7 游戏本，以产品创新实力赋能玩家升级游戏体验，不断 “玩出内力”。

“聆听玩家诉求，提供优质游戏体验，是惠普的使命，更推动我们不断前进，” 惠普公司大中华区总裁庄正松表示，“暗影精灵 7 游戏本的推出是对这一使命的又一次诠释。在游戏大规模融入大众生活，成为一种新的生活方式时，惠普将不负玩家期待，用更创新的产品和更完善的生态，开启突破性的游戏体验新篇章。”

（惠普公司大中华区总裁庄正松致辞）

惠普焕新游戏体验，赋能玩家出 “7” 制胜

一直以来，惠普始终坚持围绕玩家需求，立足于通过科技创新加速产品的迭代升级，并积极与行业伙伴强强联合，提供集优秀硬件和丰富软件的一体化解决方案，旨在满足每一位玩家的多样化、个性化需求。全新升级的惠普 OMEN 暗影精灵游戏家族，将进一步革新玩家的游戏体验。

七大进化——惠普 OMEN 暗影精灵 7 游戏本

（惠普 OMEN 暗影精灵 7 游戏本）

配置进化：全面升级，所向披靡

惠普 OMEN 暗影精灵 7 游戏本搭载 Intel 最新第十一代酷睿™处理器，最高支持 Intel® Core™ i7-11800H 处理器，游戏激战更快一步。以 i7-11800H 处理器为例，智能高速缓存高达 24MB，最高睿频可达 4.6GHz，高速帧率掌控全局，尽享流畅的游戏体验。显卡配置方面，惠普 OMEN 暗影精灵 7 游戏本升级搭载最新 NVIDIA® GeForce®RTX™30 系列显卡，其采用第二代 RTX 架构 Ampere，拥有更为强大的人工智能增强图形技术，图形渲染更迅速。玩家可根据需求选配 RTX™3050 到 RTX™3070 多款显卡，尽享更加逼真、沉浸的游戏体验。值得一提的是，通过惠普游戏控制中心（OMEN Gaming Hub）切换显卡直连，能够带来更佳的图显性能。此外，惠普 OMEN 暗影精灵 7 游戏本还配置了游戏级存储，最高可选 1TB PCIe 4.0 SSD，顺序读写可达 7Gb/s，相比于上一代 PCIe Gen3，连续读取速度提升 100%，连续写入速度提升 70%；搭配最高可选的 32GB DDR4 3200MHz 双通道内存，能够有效解决游戏载入时间过长、预载速度过慢导致的卡顿问题，多任务处理不在话下，随时随地皆能火力全开。

性能进化：满 功耗 释放，尽情输出

全新的惠普 OMEN 暗影精灵 7 游戏本突破功耗限制，释放满功耗性能，实现高效输出。RTX™3060 及 RTX™3070 显卡配置版本，最高功耗相较上一代由 100w 提升至 115w。而 RTX™3050 及 RTX™3050Ti 显卡配置版本，首次添加了狂暴模式，实现功耗由 60w 提升至 80w 的性能跨跃。不仅如此，为了真正做到满功耗释放性能，惠普 OMEN 暗影精灵 7 游戏本采用了最高 230W 适配器，长效助力性能的高效释放。

散热进化：激战时刻，酷冷全场

惠普 OMEN 暗影精灵 7 游戏本散热方案大幅升级，最高采用了具有 97 片扇叶的双散热风扇设计，相同风噪等级下通风量提升 6%，散热更加低噪高效。搭载全新升级的酷凉风暴散热技术，以 12V 风扇驱动，并采用两进三出五风道散热设计，实现在机身右后方、左后方、右侧三向通风，达到空气的 5 向循环。同时，惠普 OMEN 暗影精灵 7 游戏本内置红外温度传感器，系统通过实时读取的机身及环境温度，即时调整功耗及风扇策略，实现性能发挥与凉爽游戏体验的良好平衡。

屏幕进化：2K 臻彩，极速呈现

新一代惠普 OMEN 暗影精灵 7 游戏本搭载 16.1 英寸高清显示屏，通过三边窄边框设计，可视面积增加 6.6%，带来更为广阔的视野。屏幕标配 100% sRGB 高色域，可选 144Hz 电竞屏或最高 2K+165Hz 臻彩电竞屏，3ms 高速响应，游戏画面无重影、无撕裂、低延迟，流畅移动，更好地还原游戏战场。同时，在 NVIDIA® G-SYNC® 技术的加持下，玩家可以依靠全范围的可变刷新率和动态加速技术随时获得清晰锐利的图像，优化视觉的颗粒感，提升画面真实度，享受更加出色的视觉效果及更具沉浸感的游戏体验。

外观进化：流畅机身，精致轻薄

惠普 OMEN 暗影精灵 7 游戏本延续了上一代的经典设计语言，精细雕琢外观设计，颜值更加优越，机身更为流畅。采用全新的流云屏（Floating Display）设计，在不影响转轴后方散热的情况下，外观视觉更加一体化。在便携性基本不变的情况下，将 16.1 英寸大屏塞入近乎 15.6 英寸的机身中， 兼顾纤薄便携，机身仅约 2.3 千克，多场景使用也能游刃有余。此外，惠普基于玩家需求，将前代的红色背光更迭为备受期待的白色背光，部分配置还可支持四分区 RGB 可调背光，瞬间点燃游戏氛围，提供更多个性化选择。

惠普游戏控制中心进化：神级 Buff，由你做主

惠普 OMEN 暗影精灵 7 游戏本预装优化升级的惠普游戏控制中心（OMEN Gaming Hub），全面提升设备性能释放。在性能控制界面，玩家可以按需调节散热模式，控制风扇转速来平衡风扇噪音与性能释放，实现更多自定义操作。同时，降电压功能在保证性能的前提下，能够降低 CPU 核心温度，一键智能降频带来更优越的能耗比，使玩家轻松获得更为优质的使用体验。此外，惠普游戏中心还同步更新了奖励机制、壁纸画廊、灯光工作室、我的游戏等多项功能，满足玩家更多样的个性化需求，即边是小白玩家也能轻松上手，体验游戏的乐趣。

人性化 设计 进化：装备完善，颠覆体验

为了进一步提升用户体验，全新的惠普 OMEN 暗影精灵 7 游戏本在细节设计上也进行了诸多人性化的考量。相较上一代，触控板面积提升了 19%，为指尖营造更为舒适的操作空间，让实际体验更加灵活自在。电池续航方面，在几乎不影响便携性的同时，最高电池容量从从上一代的 70Whr 升级到 83Whr，带来更长效的续航时间，随时随地皆能作战，摆脱被电量支配的恐惧。此外，惠普 OMEN 暗影精灵 7 全线产品均采用无闪烁 DC 调光屏幕，同时电竞屏机型还通过了德国莱茵 Eyesafe®蓝光护眼认证，在保证颜色不发生偏移的情况下减少 29% 的蓝光输出，不仅提升视觉体验，同时有助于减少眼睛疲劳，保护玩家用眼健康。

设备互联——惠普 OMEN 暗影精灵 25i 电竞显示器

全新 OMEN 暗影精灵 25i 电竞显示器采用 24.5 寸专业电竞尺寸，IPS 面板保证画面品质，165hz 高刷新率与 1ms 响应时间，保证在游戏中领先一步。同时通过 VESA HDR400 专业认证，还原真实画面。Eyesafe®物理防蓝光认证加持，有助于保护玩家用眼健康。配合全新的惠普游戏控制中心，实现实时 FPS 值显示、动态瞄准准星等多项功能，提升整体游戏感受。

（惠普 OMEN 暗影精灵 25i 电竞显示器）

无线时代——惠普 OMEN 暗影精灵无线电竞鼠标

全新 OMEN 暗影精灵无线电竞鼠标采用专业电竞芯片，实现 180 小时长效续航，迎接无线电竞时代，支持快充，保证游戏体验；专业定制微动，5000 万次使用寿命；支持全新的惠普游戏控制中心，实时调整 RGB 灯光，任意设置 DPI 挡位，最高可达 16000 DPI，轻松设置鼠标宏，焕新全新游戏体验。

（惠普 OMEN 暗影精灵无线电竞鼠标）

新品上市信息