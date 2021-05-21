近日，键嘉机器人完成数亿元人民币 C 轮融资，本轮融资由 LYFE Capital 领投，软银中国资本跟投，老股东高瓴创投、复星医药持续加注，一年内完成融资金额近 4 亿元。本轮融资资金将用于推进膝关节置换手术机器人的临床试验及其他手术机器人等新产品研发、临床注册。

键嘉机器人成立于 2018 年，是一家提供精准关节置换方案的医疗器械提供商，键嘉拥有自主知识产权的手术机器人能为关节外科提供整体解决方案，实现 “术前、术中、术后” 全流程覆盖。

目前，该公司髋关节置换手术机器人已完成临床入组及随访，同时也是中国首家进入 NMPA 创新医疗器械特别审查程序的 “全髋置换手术机器人” 产品，有望成为首个获批的国产关节置换手术机器人。此外，公司有多款手术机器人等新产品处于研发、送检阶段。

键嘉机器人创始人许靖博士表示：“传统的关节置换手术成功与否非常依赖医生的经验与技巧。未来，关节手术机器人的应用将成为提高假体植入精度、助力关节置换手术放量的唯一突破口。公司很荣幸在几轮融资中携手 LYFE Capital、软银中国资本、高瓴创投、复星医药、BV 百度风投、科发资本、普华资本等知名投资机构，公司也与多家国内外头部关节厂商达成了商业合作，面向患者打造开放式的关节手术机器人平台。公司也将全力推进现有产品的研发及临床注册，从根本上解决目前关节置换手术效果不佳、医生学习曲线长的临床痛点，以智能化、精准治疗为目标推动中国骨科手术发展。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。