近日，陕西麦科奥特科技有限公司（麦科奥特）宣布完成 3.6 亿元 B 轮融资。

本轮领投方为纽尔利资本，苏州融晟先行创业投资合伙企业、宁波梅山保税港区丰川弘博投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴善金股权投资合伙企业（有限合伙）跟投。现有股东越焯有限公司（北极光创投）、天津华新医药创业投资合伙企业（有限合伙）（天士力资本华新基金）、西安精诚大兴企业管理合伙企业（有限合伙）继续追加投资。

对于本轮融资的成功及对公司未来发展，创始人王冰博士表示：“麦科奥特经历了十多年的潜心积累，建立了自主的多功能肽设计和产业化平台、多肽药物制剂平台，基于自身的平台技术和对疾病的深刻理解，麦科在心脑血管、消化代谢和抗炎症痛领域建立了二十多个产品线，目前已有多个核心产品推进到美国临床阶段。我们非常感谢上海纽尔利、苏州融晟先行、丰川弘博和嘉兴善金资本等新投资人对公司的认可，同时感谢北极光创投、天士力资本和西安精诚大兴等老投资人对公司发展的再次鼎力支持。本轮融资将用于公司中美双报的系列双功能多肽药物的临床试验推进，进一步丰富研发管线，加速苏州产业化基地建设，进一步夯实公司在双功能多肽类药物研发领域的先发优势。麦科奥特人将不辱使命，竭诚为药，继续丰富公司产品线、快速推进在研品种，争取产品早日上市，为全球疾病患者带来疗效更佳的治疗药物，为全体股东创造最大价值回报。为加速在研品种的全球开发，麦科奥特也计划在年底启动 Pre-IPO 轮融资。”

麦科奥特于 2007 年 1 月在西安成立，是面向全球的中外合资创新药物研发公司，聚焦于心脑血管、代谢性疾病、炎症疼痛相关疾病新药的研发。其拥有双特异性多肽药物技术平台及国家级肽类药物制剂平台，已建立起包括 20 个 1.1 类新药品种的产品管线，覆盖心脑血管病、代谢、抗炎镇痛和神经系统损伤等重大疾病领域。目前，该公司 3 个品种入选国家 “重大新药创制” 专项；3 个品种由 NMPA 获准开展中国临床研究；3 个品种获准美国 FDA 临床研究；3 个品种正在积极推进美国 IND 申报。

目前，麦科奥特在西安投资建设的研究基地占地总面积超过 3 千平方米，建成了完备的现代化新药研究实验室，可以自主完成新药设计合成、药学研究和药理药效研究等临床前研究工作。同时，苏州研发和产业化中心正在积极建设，未来不仅可以满足公司早期品种的临床前开发，还可满足公司产品商业化生产需求的 GMP 生产。为吸引全球人才为公司创造更高的价值，公司也在在北京、苏州及美国波士顿等多地设置了分支机构，全面推进麦科奥特创新产品线的全球开发和申报。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。