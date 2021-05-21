Microsoft Teams 上线四周年，全球日活跃用户数超过 1.45 亿，微软宣布将全面提升对 Teams 的研发投入，预计未来 6~12 个月内将推出超过 500 项新功能，持续完善会议体验、优化行业场景、增强安全保障。微软与联想、罗技等 9 家硬件合作伙伴深入合作，共同推出 “Teams + 硬件设备” 的 Microsoft Teams Rooms（MTR）智能会议室解决方案。《混合办公：下一个颠覆性趋势——我们准备好了吗？》中文版报告正式发布，微软 “2021 年工作趋势指数” 宣告混合办公成为引领全球现代工作文明变革的新常态。

微软大中华区副总裁、市场营销及运营总经理康容表示：“后疫情时代，全球各地、各行各业都在不约而同地加速数字化转型，以远程会议、在线协作、移动办公、混合办公为代表的现代工作文明变革正在快速兴起，而成功应对疫情、率先恢复发展的中国，已经走在了引领变革的最前列。Microsoft Teams 上线四年来，已经成为微软生产力云平台 Microsoft 365 的核心应用，为全球 1.45 亿用户、近 3000 家万人以上规模的组织搭建起彼此沟通、协作的核心平台。我们将通过快速的升级迭代，不断为 Teams 完善并增添创新功能，并通过与合作伙伴共同打造的 MTR 方案，创造更智能、高效、自然、包容的用户体验，助力全球企业与个人充分发掘生产力的最大价值。”

Microsoft Teams 四年砥砺创新，500+ 新功能加速引领混合办公新常态

自 2017 年 3 月作为 Office 365 的聊天工作区组件首次上线，Microsoft Teams 通过快速迭代、持续创新，取得了远超预期的快速发展。Teams 为全球 181 个市场提供 53 种语言的服务，日活跃用户总数超过 1.45 亿，每天有超过 2 亿人参加 Teams 会议，全球用户每天用 Teams 开展协作的总时长超过 300 亿分钟。在全球 “财富 100 强” 企业中，93 家采用 Teams，用户数超过 1 万人的组织有 2700 多家，超过 10 万人的大型企业达到 117 个。如今，Microsoft Teams 已经成为微软云端生产力平台 Microsoft 365 中最核心、最重要的智能远程协作中枢。

疫情期间，在中国市场，微软率先面向企事业单位提供了为期 6 个月的全球版 Teams 免费服务，为包括中集集团、京西重工、卡尔蔡司、顺丰快递、北大光华学院等来自不同行业的用户提供了远程会议、协作办公、在线课堂等全方位支持，Teams 的月活用户增长超过 100 万，使用率增长超过 500%。

过去一年，随着现代工作文明变革的迅猛发展，Teams 也开启了功能服务快速升级迭代的加速模式，马不停蹄地推出了超过 300 项功能更新。面对混合办公新常态的到来，微软进一步加大 Teams 研发投入，预计未来 6~12 个月内将要上线的新功能、新服务将超过 500 项。这些服务重点聚焦于提升和完善用户体验、扩大和深化行业应用场景、创新混合办公空间，以及提升管理性与安全性， 其中专门用于拓展平台应用开发能力以及行业场景解决方案的功能就将超过 100 项。

Teams 不仅是一个远程会议应用，更是一个全方位的智能协作平台，Teams 平台的应用商店现已提供超过 800 个第三方应用，覆盖了不同行业的众多业务场景。用户可以选择在 Teams 对话、群组或会议中加入所需的应用和工具，与会者无需离开 Teams 界面就能直接启动相应功能开展协作，例如开发运维团队启动 Jira Cloud 或者 GitHub 来构建、测试和发布软件。借助 Power Platform 低代码开发平台，用户无需专业的编程知识，就能快速为 Teams 开发和嵌入包括对话机器人在内的智能应用。

为了满足大型线上互动直播的需要， Webinars 直播功能现在可以支持最多 1000 名与会者或最多 1 万名观众（仅观看），提供用户注册、互动调查、与会者报告等增强功能，还可通过与 Dynamics 365 的无缝整合快速跟进活动效果。Microsoft PowerPoint Live 让演讲者可以在 Teams 中演示 PPT 时，在同一个界面里看到页面、备注、聊天界面和与会者状态，更有信心地把控演讲的节奏。新增的演讲者模式选项，可以对直播画面的样式进行定制，例如 Standout 模式可以把演讲者的实时画面叠加到 PPT 页面的最前面。

Dynamic view 动态视图能对 Team 界面中的各种元素进行智能组织，在有人加入会议、打开视频、开始发言或者是开始演示时，Teams 会自动对界面视图进行动态调整，帮助与会者提升专注度。选择将所有与会者的头像排列在窗口的最上端，能让摄像头拍摄的眼神显得更自然。Teams 将支持 Multi-Geo 多地理位置功能，让组织内部身处不同地区的用户可以选择将数据存在自己所在区域的数据中心，而不必集中存在某一个特定区域，这将帮助企业和用户更好地满足不同市场对于数据主权的合规要求。

服务 40 多个全球顶级汽车品牌的制动器和悬架系统制造商，京西重工在世界各地设有 20 多个分支机构，员工 5000 多人，每天有超过 90% 的员工使用 Teams 展开协作，而全球各地的 IT 管理员只有不到 30 人。“Teams 为我们的全球发展提供了高效的协作工具、可靠的安全保障，能满足不同区域市场的合规要求，还显著节约了运维成本。” 京西重工信息总监张勇介绍说,“在全球市场布局混合工作模式的过程中，我们进一步发掘 Teams 的潜力，在 Teams 上构建起了一站式的企业资源库，提供从培训课程到文档模板的众多内容，帮助各地员工更好地适应新工作方式带来的挑战。”

作为亚太最优秀的商学院之一，北京大学光华管理学院自 2017 年起，便与微软展开合作，并围绕 Teams 构建起了覆盖课前、课中、课后的远程互动教学体系。2020 年初，光华学院用 Teams 举办特别开学典礼，全校 8000 多名学生从全国和全球各地通过 Teams Live Event 开启春季学期的云上教学。北京大学光华管理学院信息中心常务副主任兼技术总监王啸啸表示：“目前教学秩序已经基本回归正轨，但我们仍在充分利用 Teams 开展教学创新。Teams 上的团队沟通让我们的员工更有归属感，让同学有组织感；Teams 提供了比邮件更高的时效性，又不会像微信那样易受杂乱信息的干扰；Teams 的协作能力无可比拟，教师学生通过多媒体互动进行分组讨论，甚至比线下课堂效率更高。”

携手合作伙伴生态系统，打造软硬结合的智能会议室新体验

后疫情时代的混合办公，不仅仅是用远程协作和在线会议取代通勤、出差和面对面的会议。更重要的，是通过优化会议环境及加入智能化的包容性设计，为每一位与会者创造 “超越身临其境” 的会议体验；以高效、灵活、安全的多媒体共享协作，提升团队合作的成效；并通过智能化的辅助功能和可管理性，全面提升会议组织、运行和管理的效率。

微软在不断优化 Teams 功能、服务及体验的同时，与联想（Lenovo）、罗技（Logitech）、捷波朗（Jabra）、快思聪（Crestron）、博诣（Poly）、音珀（EPOS）、奥科（AudioCodes）、亿联（Yealink）、瑞欧威尔（Realware）等 9 家业界知名的硬件合作伙伴展开了深入合作，以 “Teams + 优化设计的硬件设备” 的方式，打造出了全新的 Microsoft Teams Rooms（MTR）智能会议室解决方案。

MTR 智能会议室解决方案致力于打造以人为中心，跨空间、跨设备的团队合作体验。借助如微软 Surface Hub 2S 这样专门为 Teams 量身设计的大屏幕协作设备，或者硬件合作伙伴得到 Teams 认证的各种智能会议设备， MTR 能够把从小型电话隔间到百人大会议室的不同办公空间，转变为具备高保真影音效果、能提供数字白板互动、可实时翻译多种语言、并自动记录会议内容的智能会议室。与 Teams 的集成意味着 MTR 能够始终得到 Teams 不断升级更新的最新功能服务，可以在不同设备之间实现会议的无缝切换，并对线上线下的会议日程安排进行一站式的统筹管理。

在确保 MTR 体验的基础上，合作伙伴提供了多样化的硬件配置和特色功能，如罗技方案的多款音视频设备将视频会议硬件带入 4K 超清时代，通过 RightSense 智能技术让视频会议变得更轻松且自动化。解决了会议中因为光线、声音条件不理想而影响沟通的用户痛点，且让被拍摄者始终处于画面中，让会议更有现场感；联想方案配备 11.6 英寸触摸屏，并运行 Windows 10 IoT 企业版，提供了丰富的操作选项以及企业级的安全合规保障；亿联采用的阵列式麦克风可提供远达 6 米的拾音和降噪功能；而音珀的智能音箱通过 USB 或蓝牙就能即插即用，但同样可以确保一流的通话体验；快思聪方案让办公场所通过触摸屏一键驱动，让房间能够自动化的为企业员工进行服务，在任何 Crestron Flex 设备上，用户都可以轻松地控制所需的一切；博诣方案可以为任何大小的会议室提供简洁布线和简单安装体验，以及强大的博诣音频和视频功能。其采用高品质的发言人追踪技术，让用户真切感受与他人的联系，让每个人都能全神贯注地投入到会议当中。功能强大的麦克风阵列结合 NoiseBlockAI 和 Acoustic Fence 等创新技术，意味着用户可以清晰地听到会议室中的音频，而不会听到任何干扰噪音。

混合办公引领现代工作文明变革

过去一年，世界各地每个人的工作方式都经历了比其它任何领域更快速的变革。微软公司 CEO 萨提亚 · 纳德拉表示：“员工的诉求正在发生改变，我们需要更宽泛地定义生产力——包括协作、学习和幸福感，以推动每一位员工——包括一线工作者、知识工作者、应届毕业生和在职者的职业发展。所有这些都需要借助灵活的工作时间、工作地点以及工作方式才能得以实现。”

以 “2021 年工作趋势指数” 研究为基础，微软发布了题为《混合办公：下一个颠覆性趋势——我们准备好了吗？》的调查报告。报告显示，更加灵活多样的混合办公模式将成为今后的新常态，有 73% 的员工希望长期保留远程办公的灵活选项，66% 的企业领导已经在考虑针对混合办公的需求，重新设计办公环境；后疫情时代，不同人群对于工作的感受出现明显分化，超过 6 成的有决策权的企业领导认为他们的处境 “蒸蒸日上”，而已婚人士、职场妈妈、入职不到一年的职场新人以及单身人士，则感受到了更多的挑战；人们正在经历比以往更大的工作压力，过去一年，用 Office 处理文档的人数增加了 66%，有 62% 的 Teams 会议是临时安排而不是提前预约，有 50% 的会人在 5 分钟以内回复 Teams 信息，与疫情前基本保持一致，这意味着在工作量增加的同时，人们的工作强度并没有丝毫松懈。

面对现代工作文明变革带来的挑战与机遇，企业该如何驾驭混合办公新常态？微软从自身的实践出发，并邀请拥有数十年经验的劳动协作、社会资本、空间设计专家一道，为现代企业提出了五条主要建议：