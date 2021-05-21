近日，墨奇科技宣布已顺利完成 2.5 亿元人民币 B 轮融资。墨奇科技成立于 2016 年，致力于从人工智能的源头问题出发，研发人工智能技术来自动化地处理 AI 知识数据，最终增强人类处理信息的能力。目前，墨奇科技的两大核心业务为新型 AI 知识数据库和新一代生物识别平台。此轮融资后，墨奇科技将会重点投入在 AI 底层数据的通用处理技术，持续发力以 AI 知识为核心的新型非结构化数据库。

墨奇科技的 AI 产品包括非接触 3D 指纹采集仪、指掌纹 AI 识别系统和身份认证平台。

墨奇科技 CEO 及联合创始人邰骋表示：“墨奇科技是为探究人工智能机理而生，有着明确的长期路线图。首先要做的就是创造一种能够以统一的方式来表示和处理 AI 知识的新型数据库，让 AI 拥有通用的底层基础设施。这一问题我们认为可以在 10 年尺度内解决，公司成立的近 5 年来，经过持续不断地探索和努力，一些关键理论和技术已得到了成功验证。这些开创性的新技术应用于生物识别，已经清楚地改变了指掌纹识别的研发方式和市场格局。我们将进一步发展新型数据库的关键技术和行业应用，为 AI 应用落地开辟出过去难以想象的全新可能性。”

目前，墨奇科技已通过新型数据库累计处理几十亿枚指掌纹数据，成为一家可在十亿量级的指掌纹图像上达到高精度、秒级、自动化比对的系统服务提供商。不同于通常的深度学习技术，墨奇科技是通过无标注的、保护隐私的方式完成这一创新，验证了以统一方式解决非结构化数据难题中墨奇技术路线的可行性和先进性，也展现出新型 AI 知识数据库在加速人工智能技术落地上的巨大前景。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。