5 月 20 日，中国抗体药物公司三生国健宣布，公司所投资的 Numab Therapeutics（下文简称 Numab）完成 1 亿瑞士法郎（约合 1.1 亿美元）C 轮融资。此轮融资由 Novo Holdings 的风险投资部门 Novo Ventures 和 HBM Partners 共同领投，Forbion Growth Management、Cormorant Asset Management、BVF Partners、RTW Investments、BlackRock Financial Management、Octagon Capital Advisors 等新投资者以及部分现有股东跟投。

2020 年，三生国健领投了 Numab 总额 2200 万瑞士法郎 (约合 2260 万美元) 的 B 轮融资。在此之前，双方达成协议，三生国健将基于 Numab 的技术平台开发和商业化一系列用于癌症治疗的新型多特异性抗体。

相对于传统的肿瘤免疫疗法而言，多特异性抗体有望开启全新的治疗模式，具有更高的风险受益比。Numab 的专利 MATCH 技术平台是最通用和最灵活的多特异性抗体开发平台之一。MATCH 分子能够以真正的灵活组合的方式结合多达六种特异性。每个单独的抗体 Fv 片段被设计了高度的稳定性和可开发性。

三生国健董事长娄竞博士表示：“祝贺 Numab 完成 C 轮融资。Numab 拥有领先的多特异性抗体技术平台及其一系列肿瘤免疫产品，此次 C 轮融资顺利完成，说明 Numab 先进的能力与技术已得到全球更多优秀投资机构的认可与青睐。我们期待 Numab 在此次融资后新药研发进程进一步提速，让造福患者的新药、好药早日进入市场。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。