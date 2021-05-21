根据 Sensor Tower 公布的最新数据，Supersonic《Bridge Race》4 月在全球 App Store 和 Google Play 获得 2800 万次下载，位列全球移动游戏下载榜榜首。印度是该游戏第一大市场，贡献了 15.5% 的下载量；其次是美国，占 11.4%。

Zynga《High Heels》以超过 2400 万次下载排名第 2。印度是下载量最大的市场，占 33.5%；其次是美国，占 8%。

排名前五的另外 3 款游戏依次是 Garena《Free Fire》、King《Crash Bandicoot: On the Run》和 Abigames《Prison Escape》。

Supersonic 本期共 3 款游戏入围全球手游下载量 Top 10 榜单，除了《Bridge Race》，还有《Join Clash 3D》和《Going Balls》。4 月该发行商在全球 App Store 和 Google Play 共获得 1.07 亿次下载，是迄今为止成绩最好的月份。

继 3 月获得 2700 万次下载之后，古惑狼 IP 改编手游《Crash Bandicoot: On the Run》在 4 月进一步获得 1640 万新增，成为 2021 年至今下载量最高的新游之一。