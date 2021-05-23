北京时间 5 月 22 日，中国在线招聘平台 BOSS 直聘正式向美国证券交易委员会（SEC）提交招股书。BOSS 直聘拟于纳斯达克挂牌上市，代码 BZ。此次 IPO 由高盛、摩根士丹利、瑞银和华兴担任主承销商。

“我们坚信行业归根到底服务于人：通过帮助人的发展，促进人力资源更为合理地配置，为社会创造更大价值。”BOSS 直聘创始人、董事长兼 CEO 赵鹏在给投资人的信中表示，受益于移动互联网普及、创新创业迸发的时代红利，公司创立七年随着国家经济发展持续增长。

他还在信中强调，“我们在职业服务基础设施、人工智能等领域的投入，不过刚刚发轫”，“ 未来，作为一家上市公司，我们将肩负更大的责任，更有动力将尖端技术应用到我们认为 ‘世界上最重要的工作’ 中。”

招股书中，BOSS 直聘将自己定位为一款招聘行业变革性产品，促进求职者与企业端用户双向互动交流、注重智能匹配。提交至 SEC 的公开信息显示，截至 2021 年 3 月，作为企业端服务，BOSS 直聘服务 630 万家认证企业，其中 82.6% 为中小企业，也包括《财富》中国 500 强的所有公司。

据 CIC（灼识咨询）预测，受数字新经济业态发展、创新创业政策利好、企业人才竞争加剧等因素驱动，中国线上招聘市场规模预计将由 2020 年的 551 亿元增至 2025 年的 2234 亿元，年复合增长率为 32.3%。

招股书信息显示，BOSS 直聘主要机构投资者包括今日资本、腾讯、高榕资本、策源创投、Coatue、高盛、GGV、和玉资本。

7 年服务 8580 万认证求职者、1300 万认证企业端用户

招股书显示，2021 年 3 月，BOSS 直聘月活跃用户数（MAU）达 3060 万。2020 年平均 MAU 为 1980 万，较 2019 年月均同比上涨 73.2%。据 CIC 报告，按 MAU 计，BOSS 直聘已经成中国最大的在线招聘平台。

招股书称，BOSS 直聘服务一个包括白领用户、金领用户、大学生及蓝领用户的高速增长的大型用户群，其中蓝领求职一直以来是潜藏巨大机遇但未被充分服务的市场。截至 2021 年 3 月 31 日，BOSS 直聘共服务 8580 万认证求职者，其中白领及金领用户、蓝领用户和大学生用户分别占 BOSS 直聘求职者用户群的 55.0%、28.8% 和 16.2%。

BOSS 直聘也有一个覆盖小型、中型及大型企业的庞大招聘者网络，其中包括此前一直在传统模式下得不到很好服务的中小企业。截至 2021 年 3 月 31 日，BOSS 直聘共拥有 1300 万认证企业端用户，服务 630 万家认证企业。

据招股书介绍，该公司具有行业开创性的直聘模式，提升了企业招聘与个人求职效率。直聘模式以移动端为核心、以智能匹配为基础、让求职者与企业端用户进行线上直聊。该公司秉持高度尊重求职者的经营理念，求职者可选择性地对企业端用户隐藏信息；经求职者确认许可后，企业端用户才能访问求职者联系方式和完整简历。

直聘模式与经营理念使得 BOSS 直聘实现领先于同行的高速增长。据 CIC 报告，就 2020 年平均移动 MAU 增速而言，BOSS 直聘是中国前五大在线招聘平台中增速最快的公司。

BOSS 直聘认为，技术能力是平台的核心。智能匹配系统的升级迭代，可提供更精准的匹配结果；筛查与监测系统的运行认证，将持续检查与验证企业端职位的真实性。截至 2020 年 12 月 31 日，BOSS 直聘拥有 902 名研究及开发人员组成的团队，负责包括智能匹配与风控在内的产研职能，占总员工数的 26.6%。BOSS 直聘 2019 年、2020 年研发支出分别为 3.256 亿元、5.134 亿元，同比上涨 57.7%；分别占收入的 32.6%、26.4%。

付费企业客户数增 120% 至 289 万，现金及现金等价物达 39.98 亿元

BOSS 直聘营收主要来自于面向企业客户的在线招聘服务。客户可选择在线上进行自助式的小额、短期服务购买，也可以基于大额、长期的需求寻求 BOSS 直聘直销团队的跟踪服务。

2020 年，BOSS 直聘实现营收 19.4 亿元，同比增长 94.7%；经计算现金收款 25.3 亿元，同比上涨 89.7%。2021 年一季度，BOSS 直聘营收达 7.9 亿元人民币，同比上涨 179.0%；经计算现金收款 11.8 亿元，同比上涨 281.0%。经计算现金收款包含一段时间内收入加上该时间内递延收入的变化。

招股书信息显示，截至 2021 年 3 月底前的 12 个月，BOSS 直聘付费企业端客户数增长 120.0% 至 289 万。2020 年，中型客户、大型客户分别贡献了总收入的 35.8%，17.0%。其中来自大型客户的收入占比在 2021 年一季度继续上涨至 17.7%。

2019 年、2020 年，BOSS 直聘净亏损分别为 5.02 亿元、9.42 亿元；经调整后亏损分别为 4.68 亿元及 2.85 亿元，同比收窄。同期，BOSS 直聘市场及销售支出的总收入占比分别为 91.8%，69.3%，明显改善。

BOSS 直聘经营现金流量在 2020 年由负转正，达到人民币 3.96 亿元。截至 2020 年底，BOSS 直聘持有现金及现金等价物合计 39.98 亿元。

招股书显示，BOSS 直聘本次募资将用于加大在求职招聘科技基础设施与研究上的投入，升级人工智能等有关招聘服务的技术能力；增加对新产品、新服务的投入，服务更多地区与类型用户等方面。