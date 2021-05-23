在新加坡，找到一位合适的程序员并非易事。而在这个过程中往往还要面临来自腾讯、亚马逊等巨头的竞争。这时，对程序员的招聘也就变得困难。

面对这个问题，越来越多的成长期企业开始选择在越南建立自己的技术团队，以作为一种能够负担得起的替代方案。然而，与当地员工相比，这种方式究竟能够节省多少开支？它是否值得成为一种可以替代的选择？本次，让我们近距离探讨一下这个问题。

以应用开发人员为例。众所周知，不同的应用程序有着不同的开发难度，体现到程序开发人员方面，不同类型的开发人员也就需要付出不同的成本支出。当然，这其中也会包含一些较为稳定的影响因素。

首先是市场饱和度，在市场中充斥着大量技术人员的情况下，由于竞争较为激烈，此时便可以以一个较低的价格招聘到一位技术良好的人员。反之则需要付出更多的开支。因此，对新加坡而言，想要招聘一位程序员，你可能需要做好开支方面的心里准备。

其次是工作年限和工作职位。在这一方面，其工作经验越久、职位越高，所需要开出的薪水也就越多，这些不用再去过多赘述。而在越南，根据一份报告指出，拥有 2 到 4 年应用开发经验的程序员的月薪约在 1000 到 1500 美元之间。相应的管理人员则可以达到 1500 到 2500 美元。

最后是开发语言和地理因素。鉴于不同的编程语言和工作地点也会对薪资水平起到不同程度的影响（如新加坡的工作和生活成本要远远高于越南）因此这两个影响条件也需要考虑在内。

如上所述，在招聘程序员时，往往会有多方面的因素来影响对其开出的薪资水平。不过，通常情况下，企业主要是通过工作经验来进行最基础的判断。

在新加坡，一位初级应用开发人员（2 年以内工作经验）的平均薪资大概为 3537 美元，中级应用开发人员（2-5 年经验）平均为 4462 美元，高级应用开发人员（5 年以上）则可以达到 5887 美元。

根据笔者经验，对于规模较小且预算有限的初创公司而言，这些企业所需要建立的是一个三人左右的技术团队，这包含初级、中级、高级技术人员各一位。而这意味着，企业每月至少需要 13886 美元的技术人力成本支出才能在新加坡展开相应的开发工作。另一方面，在新加坡，技术人员在未来十年内都将会成为一种稀缺资源，且有 56% 的雇主表示很难招聘到合适的人选。因此，在这个过程中所需要付出的实际支出往往要高于这一预期。

当然，这在越南显然是另一番景象。根据笔者所在公司的统计数据显示，越南应用开发人员的薪资较新加坡相比要低上很多。

在越南，一位初级应用开发人员（2 年以内工作经验）的平均薪资约在 500 到 1000 美元之间，中级应用开发人员（2-5 年经验）为 1000 到 1500 美元，高级应用开发人员（5 年以上）则在 1500 到 2500 美元之间。

因此，在预算有限的情况下，如果选择了在越南进行招聘，与新加坡相比，同样的预算可以在这里招聘到更多的人员，并且还将会剩余一些可以用来在办公室租赁和人力资源方面进行准备的资金。

可以看到，从成本方面来考虑，越南不失为一种值得考虑的离岸开发选择。在越南建立一个 3 人技术团队仅需 5000 美元的支出，较新加坡达到 60% 以上的成本节约，而这在当下疫情期间显得尤为重要。

​与此同时，越南日渐繁荣的科创生态也将继续为这里孕育出更多的劳动力人选，你可以在更短的时间内招聘到合适的人才。而除此之外，就员工忠诚度方面而言，越南程序员也会更为喜欢在具有竞争力的专业环境下工作，尤其是可以经常去进行以英语为主的国际业务方面。而这对新加坡企业来说也是一定的优势条件。

综上，在预算有限的情况下，如果你正在寻找一种替代在新加坡聘用开发人员替代方案，在越南外包将是其中的一个最好选择。当然，招聘和管理离岸技术团队也不是一件简单的事情，而这将会成为企业执行力上的一大考验。

本文发布于 TechNode Global，原作者 TRUNG HO 为风投支持服务机构 Tech JDI 的数字营销负责人，Tech JDI 可以帮助初创公司快速进入并适应于越南的市场及资源环境。