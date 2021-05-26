阿里健康发布 2020 年全年业绩。该公司 2020 年营收 155.2 亿元人民币，市场预估 166.3 亿元人民币；全年净利润 3.427 亿元人民币，市场预估 4.497 亿元人民币。

截至 2021 年 3 月 31 日，天猫医药平台的年度活跃消费者（于过往 12 个月内在天猫医药平台实际购买过一次及以上商品的消费者）数量已超过 2.8 亿，同比增长 9000 万人。天猫医药平台已服务于逾 2.3 万个商家，同比增加 8000 个，且库存数量超过 3300 万个 SKU。

财报显示，天猫医药平台的年度活跃消费者已超过 2.8 亿，支付宝医疗健康频道年度活跃用户数超过 5.2 亿。

截至 2021 年 3 月 31 日，与阿里健康签约提供线上健康咨询服务的执业医师、执业药师和营养师合计近 60000 人，同比增加近 18000 人，其中主治、副主任 及主任医师超过 46000 人。截至 2021 年 3 月 31 日，日均线上问诊服务量已超 18 万次。报告期内，来自各终端的医疗健康服务 GMV 增长迅速，但受部分业务由自营转平台的影响，医疗健康服务收入达人民币 2.84 亿元，同比增长 12.4%。

截至 2021 年 3 月 31 日，医鹿 App 月活跃用户数量，在不使用互联网线上用户增长的常规流量采买手段情况下，上线半年来已经稳定超过百万。