百奥智汇（Analytical BioSciences）近日宣布完成 A4 轮融资。本轮融资由红杉资本中国基金领投，同时 IDG 资本、松禾资本、春华创投也参与了本轮融资。

这是继今年 2 月百奥智汇获得百图生科战略投资后的又一轮融资。此前，百奥智汇已获得软银中国资本、杏泽资本的投资，以及 IDG 资本的持续投资。

百奥智汇表示，本轮融资将助力其进一步系统性地扩大和加速公司单细胞大数据平台、单细胞一站式数据分析平台等在创新药物研发领域的转化应用；加强公司药靶研发中心、候选大分子机理研发中心和高性能生物计算/AI 平台的建设，提升公司在对海量单细胞数据的高效处理和深度解读能力上的核心竞争力。

同时，本轮融资还将推进该公司在药物新靶标挖掘、生物免疫学验证、抗体开发、生物标志物发现、基础科研及临床研究等方面的发展，助力公司在各方面市场优势和国际领先地位的建立；帮助公司进一步加速系统、高效的国际化运营体系的商业化布局及进程。

百奥智汇成立于 2018 年 12 月，致力将单细胞机理研究平台和生物信息学大数据/AI 平台充分应用于癌症等重大人类疾病的治疗和诊断，通过已建立的并高速持续完善的人类疾病的单细胞精准图谱，发现新的治疗和诊断靶标、产生突破性的治疗药物。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。