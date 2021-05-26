帮助海外品牌进入中国市场的电商及品牌加速器 Aventura Group 近日宣布，计划以发行 B 股的方式在斯德哥尔摩的纳斯达克第一北方增长市场（Nasdaq First North Growth Market）交易所登陆上市。

Aventura 表示，就本次上市而言，公司计划发行 1820 万瑞典克朗的股票，其中 80% 的部分将用于合资投资，剩余的 20% 则将进行团队规模的扩大，从而为更多的客户提供服务。据了解，本次的认购期已于今年 5 月 19 号开始，至 5 月 31 号结束。根据 Aventura 提供的数据，目前该公司已经收到 1370 万瑞典克朗左右的认购承诺。其在交易所的首日交易预计将在 6 月 14 日展开。

Aventura 是一家由瑞典企业家创立、总部位于上海并且在中国香港和斯德哥尔摩均设有办公室的电商及品牌加速器，主要帮助海外品牌进入中国的电商消费市场发展。该公司目前拥有 85 名员工，可以在品牌营销、销售管理、电商运营、物流等多个方面为客户提供支持，为其提供一站式的解决方案。Aventura 向动点出海指出，自 2011 年成立以来，Aventura 已与 200 多个国际品牌合作。

另一方面，Aventura 也强调，该公司的战略核心是关注于中小型的国际消费品牌。与耐克或星巴克这样的国际巨头不同，这些中小品牌的营收规模通常不是太大（大概为 1 到 50 亿瑞典克朗之间），它们很少有进入中国，但却非常适合进入这一高速增长且高度细分的电商市场。而除电商服务之外，它们往往会需要一个趋于全面的解决方案才能更好的进入中国市场。这为 Aventura 提供了很好的发展机遇。

根据 Aventura 提供的数据，在 2020 年期间，Aventura 的营收呈现了 165% 的增长。该公司表示，其目标是在未来三年中每年继续以 50％以上的速度增长。