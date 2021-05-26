Counterpoint Research 市场监测服务的最新研究显示，2021 年第一季度 realme 智能手机销量环比增长 82％，同比增长 451％，成为中国智能手机市场 Top 7 品牌。尽管 2021 年第一季度中国智能手机市场仅增长 5％，但 realme 继续抢占市场份额，表明市场仍有增长机会。OPPO、小米和 vivo 环比实现两位数增长，是华为和荣耀份额下滑的受益者。

OPPO 和 vivo 正在激烈争夺中国智能手机市场头把交椅，而华为和新荣耀还在因为零部件短缺面临挑战。现在，华为主攻高端市场，realme、OPPO、小米和 vivo 则趁机推出 5G 新机型，抢占华为空出的中端市场。此外，这些品牌还在积极拓展线上（小米和 realme 主导）和线下（OPPO 和 vivo 主导）分销渠道。

高级分析师 Yang Wang 就市场格局变化评论道，“在领先品牌中，realme 增长最快。现在的 Z 世代消费者青睐高性价比手机，且要配备支持社交媒体、摄影和游戏的高级功能，而 realme 独特的营销策略恰好迎合了这一群体。此外，realme 在新品发布和关键高端配置方面始终与头部厂商保持同步。凭借极致性价比，realme 在众多品牌中脱颖而出。”

自 2020 年第二季度以来，中国智能手机的平均售价强劲反弹。随着 5G 手机的广泛普及，即使除去苹果，平均售价也达到了接近 300 美元。Counterpoint 认为，在 realme 等厂商的推动下，5G 手机的价格已经下探至 200 美元甚至 150 美元以下。Counterpoint 的研究数据显示，由于 Q2、V3、V5 和 V15 系列等中端机表现出色，realme 在过去 12 个月的表现十分亮眼。这些 5G 机型的售价在 150 美元至 250 美元之间。

Wang 就 realme 在中国智能手机市场的地位评论道，“未来几个季度，中低端市场将成为关键战场，所有领先厂商都非常关注。而 realme 在这一市场具有竞争优势，推出了多款 5G 手机。尽管 2020 年疫情肆虐，但 realme 仍积极推出了多款新机型，其中 V、Q 和 X 系列覆盖了从 100 美元到 500 美元的所有价格段。这些机型不仅价格合理、外观时尚，还配备了三摄或四摄相机、AI 芯片、高刷新率屏幕、长续航电池等高级功能，受到业内人士和消费者的一致好评。”

预计 2021 年下半年，随着 5G 智能手机在中国的大范围普及，各厂商需要在新颖的外观、设计和技术配置方面持续创新，才能吸引消费者换机。另一方面，随着全球半导体短缺局面持续恶化，各厂商还需要关注供应链管理和零部件库存。从长期来看，我们仍在等待 “杀手级” 应用的出现来消除市场对 5G 智能手机的疑问，同时这可能也决定了 5G 换机潮能持续多久。