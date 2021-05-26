近日，全球电动吻合器领跑者苏州英途康医疗科技有限公司（以下简称 “英途康”）宣布完成亿元级别人民币 D 轮融资，本轮融资由启明创投领投，元禾控股、元禾辰坤及元生创投联合投资。

本轮融资资金将持续用于英途康创新产品的研发，临床研究、市场推广，并投入新办公及生产场地的装修、购置经营所需的设备。

英途康创办于 2015 年，是一家专注于创新外科手术产品的高科技公司，公司致力于成为中国最具创新活力的外科器械公司。作为全球首家推出全系列电动智能吻合器产品的厂家，在电动吻合器这个细分市场，英途康以特有的技术优势与强生，美敦力组成三足鼎立态势。

基于对需求的深刻洞察力，英途康不断推动产品创新，公司英文名称 IntoCare（Insight and Innovation to Caring）也由此而来。

英途康创始团队及研发、技术团队曾任职著名跨国公司，具有丰富的行业经验。英途康在创立之初就确定了七年产品研发管线三大产品系列。产品不断达到新的里程碑：

2018 年 10 月，英途康的电动吻合器全系列产品获得 ISO13485 体系认证；

2020 年 3 月，英途康的电动吻合器全系列产品获得欧盟 CE 认证；

2020 年 9 月，英途康获得中国国家药监局颁发的国内首张电动管型吻合器三类注册证；

2021 年 5 月，英途康获得中国国家药监局颁发的一次性电动腔镜直线型切割吻合器三类注册证。

上述里程碑也意味着，英途康整体平台化电动解决方案正式重磅推出。该方案不仅可以实现不同种类吻合器的智能化互动，让消化道、肺部手术全面 “智动” 起来，也标志着国产吻合器迈入全面智能化电控时代，助力医疗产业智能化发展。

资料显示，吻合器作为一种手术器械，被广泛应用于外科手术中。根据北京普华有策信息咨询有限公司《2021-2026 年吻合器行业供需调研及投资机会战略研究报告》，我国吻合器市场规模由 2015 年的 48.27 亿元增长至 2019 年的 94.79 亿元，复合增长率约为 18%。据预测，中国吻合器市场需求到 2024 年将达到 190.58 亿元，2019 年-2024 年复合增长率约为 15%。

结合市场变化，英途康不断进行技术革新和产品研发。截至 2021 年 5 月，英途康专利申请 277 项，近 60% 为发明专利, 授权专利 117 项。在强大的研发技术能力及各类认证加持下，英途康的产品远销全球，覆盖欧盟、中东、非洲、北美等地区，在国内多家知名医院使用并获得高度认可，已在多省招标中脱颖而出。

英途康总裁张翚女士表示，“英途康创立以来，始终致力于以优秀的创新产品帮助医生更好地服务于中国及全球的病患。六年磨一剑，英途康用 ‘中国智造’ 逆转了世界对中国外科手术产品的印象，目前公司自主研发的电动吻合器全系列产品已经走在世界前端，并获得行业的一致认可。未来，英途康将继续秉持 ‘洞察需求、自主创新’ 的精神，为医生和患者提供更加智能、便捷、高效的产品及服务，成为世界级领先企业。”

启明创投主管合伙人胡旭波先生表示：“启明创投在英途康成立早期就开始投资、支持英途康，我们见证了英途康在电动吻合器领域的探索和努力。现在，英途康的电动吻合器产品性能在全球范围内具有领先地位，我们看到中国创业企业能够在产品设计方面建立起全球竞争力。电动吻合器将充分发挥在手术过程中的优越性，逐步占据主流地位。英途康已经系统地建立了具有核心竞争力的研发平台和商业化架构，并开始国际化发展。在此重要时刻，我们选择再次注资支持英途康的发展。”

元禾辰坤高级合伙人李怀杰先生表示：“英途康创始团队基于对电动管型吻合器优势的深入理解，针对大市场空间进行产品开发，造福国内外患者。作为一家用匠人精神打造匠心产品的企业，我们坚信英途康具备成为该领域翘楚的独特潜质。此次元禾辰坤与其重要 GP 启明创投共同投资英途康，是元禾辰坤 ‘发掘、扶持、陪伴优秀基金管理团队’ 理念的再一次成功实践，也是对元禾系风险投资基金所投优秀企业的再一次支持。希望本次合作进一步拓展和丰富元禾辰坤的投资生态。我们也将结合自身资金和产业资源优势，为公司提供持续支持。”

关于启明创投

启明创投成立于 2006 年，先后在上海、北京、苏州、深圳、香港，西雅图、波士顿和旧金山湾区设立办公室。目前，启明创投旗下管理九只美元基金，六只人民币基金，管理资产总额达到 59 亿美元。自成立至今，专注于投资 TMT、医疗健康（Healthcare）等行业早期和成长期的优秀企业。截至目前，启明创投已投资超过 380 家高速成长的创新企业，其中有超过 130 家分别在美国纽交所、纳斯达克，香港联交所，台湾柜买中心，上交所及深交所等交易所上市，及合并等退出，有 40 多家企业成为行业公认的独角兽和超级独角兽企业。

关于元禾辰坤

元禾辰坤是中国第一支市场化的专业母基金管理团队，管理着中国规模最大的创业投资母基金，在管基金规模超过 250 亿元人民币，辐射资产规模预计超过 1,500 亿元，参与 71 个基金管理团队的 124 支基金，覆盖企业超过 2,600 家。元禾辰坤致力于发挥母基金在产业发展和资源汇聚方面的枢纽作用，依托对产业的深刻理解与判断，核心关注医疗健康的长期发展红利，以及智能化和数字化驱动的产业升级和创新机会。元禾辰坤在业内率先建立了完整的母基金投资与管理体系，并创建了中国第一个真正意义上的管理团队社区。元禾辰坤连续多年获得中国有限合伙人协会、清科、投中集团、21 世纪经济报道等家机构颁发的 “中国市场最佳基金中基金 10 强”、“中国最佳创业投资政府引导基金”、“中国最佳有限合伙人 TOP10”、“最佳 FOF(人民币) 管理机构” 等奖项。

关于元生创投

元生创投是一家专注于早期和成长期的医疗健康领域的投资机构，立足 BIOBAY，辐射全国、全球。目前管理的人民币和美元基金合计近 60 亿人民币规模，已经完成超 100 个优质项目的投资，主要涉及新药创制、创新医疗器械、诊断和精准医疗以及医疗服务等领域，取得丰厚投资回报，并多次被评选为中国医疗健康领域 TOP10 创投基金、中国最活跃医疗健康投资机构等。通过专注和丰富的行业资源，元生创投立志于发展成为中国最为成功的医疗医药风险投资基金之一。