音乐版权服务平台火花音悦宣布成立 NFT 音乐厂牌 Free Spark（自由火花），面向全球市场，围绕音乐创作、版权授权和作品的 NFT 化，进行策划、合作、风控等。

今年 1 到 2 月，NFT 火爆全球，仅 Q1 的交易额已是 2020 年全年的 3.8 倍，尤其在佳士得将数字艺术家 Beeple 的一张 JPG 格式的拼贴照拍出了 42329 枚以太坊（约合 6930 万美元）的天价后，NFT 获得的商业价值在艺术界引发空前轰动。5 月 25 日，音乐人阿朵在阿里平台拍卖 NFT 艺术作品《Water Know》，拍款将用于壹基金壹乐园音乐教室项目的捐赠，截至发稿出价已达 30 万。

NFT（Non fungible token，不可替代令牌），这种基于区块链网络的技术形式能够为文字、图片、视频、音乐、软件等任何数据形式制作在数字世界的唯一身份识别，赋予数字资产真正的所属权，使其具备可拥有、可交易和可溯源的特性。

NFT 所具备的收藏属性和流通属性迅速穿透艺术收藏、音乐听众、加密技术等画像人群，让区块链与音乐圈这两个平行世界首次碰撞出火花，并为全球 “后疫情时代” 低迷的音乐市场带来重要启发（《2020 中国音乐人报告》显示，近两成音乐人从数字音乐平台获得的收入仅在 1000 元以上）。

Free Spark 依托拥有超 60 万首 RF 曲库资源的音乐版权服务平台火花音悦（SparkMusic），在区块链授权存证基础上，进一步发挥 NFT 安全透明的优势，把握萌芽窗口期，充分探索音乐与 NFT 的结合，帮助原创音乐作品在全球市场进行多元化的传播和价值兑现。