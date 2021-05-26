2021 年5月26日，中国上海 —— 武田中国今日宣布，2021 财年创新挑战赛正式启动（以下简称为挑战赛）。此次挑战赛是武田特有的开放式创新孵化器 TakedaSpark 启动后，首场在全国范围面向专注于前沿医疗创新初创企业的赛事。参赛企业将与武田内部团队合作，共创以患者需求为中心的数字化医疗解决方案和创新商业模式，为未来医疗新图景的构筑注入创新力量。

景旭创投创始合伙人钱庭栀、远毅资本合伙人杨瑞荣、罕见病科普公益平台 “豌豆 Sir” 发起人陈懿玮博士、浙江大学副教授，浙江大学计算机创新研究院独立 PI 戴珅懿，蛋黄科技联合创始人毕元锋等嘉宾出席并见证了本次大赛的启动仪式。

整合多方高效资源，赋能优胜初创企业

武田期待所有具备医疗科技创新能力和资源的初创企业报名参赛，共同探索用科技提升患者体验的创新方案，挖掘数字医疗的无限潜能。最终将有 6-8 位参赛团队脱颖而出，与武田开展验证性试点（PoC）合作，并获得孵化支持基金、专业导师全程指导、媒体传播等全方位的支持，加速双方创新理念和产品落地。

武田中国总裁单国洪在启动会上公布了三个关键孵化方向的十余项挑战项目，主要围绕：以生物技术、影像识别、患教科普游戏化为方向的筛查诊断解决方案，以慢病管理、康复、软硬件结合的可移动设备为方向的药物和数字化健康产品，以及以社交聆听、交互设计、学术赋能为方向的大数据分析能力与基础建设，涵盖了肺癌、淋巴瘤、炎症性肠病、血友病、罕见病等武田优势疾病领域。

“挑战赛有望加快中国患者从数字医疗创新中获益的速度。” 武田中国总裁单国洪表示，“武田中国期待与更多优秀的初创公司展开合作，将武田的技术专长和全球研发实力与中国本土企业日益增强的创新能力相结合，以患者最迫切的需求为出发点，探索新技术领域的创新机遇，不断深化数字技术在医疗健康领域的影响力，为中国乃至全球的患者带来更多福祉。”

立足中国，引领数字医疗创新

中国正凭借人才规模、融资渠道、互联网产业及营商环境等多方面的竞争优势成为全球数字医疗创新的重心市场。基于此，本次发布会上，钱庭栀、杨瑞荣、陈懿玮、戴珅懿、毕元锋与武田中国高层就 “世界创新变局下的中国数字创新现状和未来” 这一命题展开了交流。

远毅资本合伙人杨瑞荣指出：“资本市场对数字医疗的未来有着非常高的期待，并愿意为此付出溢价。尤其是数字化医疗所带来的效率提升、精准触达和优化支付等变革，正在加速 ‘以患者为中心’ 时代的到来，并对医疗健康格局的改变带来了深远的影响。”

罕见病科普公益平台 “豌豆 Sir” 发起人陈懿玮博士，也在会上分享了罕见病领域亟待解决的痛点和创新方向：“迎着政府近年来对罕见病药物创新研发及引入的政策东风，我非常高兴看到武田能够发挥在罕见病领域累积的优势和经验，以开放的姿态与行业合作，关注 ‘少数患者的生存权益’。我真切地希望，TakedaSpark 能够孵化出数字技术与罕见病诊疗路径和康复历程深度耦合的创新方案，以更深层的模式赋能医生和服务患者。”

此外，双方嘉宾还就国内外医疗创新的经验与未来方向、中国罕见病的创新展望等话题展开讨论，创想数字化赋能医药的未来。事实上，加速数字化转型进程一直是武田中国发展的核心要务之一。在数字疗法方面，武田中国在 2020 年上市了由国家药品监督管理局批准支持 A 型血友病药代动力学（PK）指导下的管理工具 myPKFiT®；在构建数字化业态方面，武田于 2020 年再次携手互联网医疗平台巨头，成立 “武田中国互联网医疗战略联盟”，旨在为更多的中国患者提供优质的医疗服务和用药保障。

圆桌会议上，双方在中国未来数字化医药创新的突破方向和数字疗法应用前景方面达成共识，认同中国在数字化上具备引领创新、实现跨越性发展的潜力，有望成为其他国家数字医疗创新的榜样。依托强大的开放式创新孵化器 TakedaSpark，武田中国将与更多优秀的创新企业协作，更积极地倾听与响应个体患者的偏好、需求和价值诉求，探索高附价值的创新医疗方案和规模化的落地场景，为中国数字医疗新纪元的开拓再助波澜。

附录：

本届 TakedaSpark 创新挑战赛从 2021 年 5 月 26 日起至 6 月 18 日开放报名，将分为四个阶段展开角逐：

阶段一：线上报名（6 月 18 日前）：欢迎所有对本次挑战赛有兴趣的初创公司报名参加（企业必须是依据中国法律设立并有效存续的实体）；

阶段二：初筛与沟通（5月30日-6月20日）：武田中国评选委员会针对企业信息和武田需求匹配程度打分，选定 12 名进入决赛的合作伙伴。

阶段三：闭门评选及内部路演（6 月 21 日）：组织进入决赛的初创企业参加闭门线下路演，由武田中国评选委员会选定 6-8 名企业，参与最终的试点与孵化支持；

阶段四：试点与孵化（6 月 21 日后）：入选项目共同试点和孵化，并获得武田提供的孵化基金和专业导师资源等全方位支持。

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