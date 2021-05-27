近日，亚马逊全球开店与江苏省商务厅签署合作备忘录，继续深入合作，携手推动江苏省传统外贸企业的转型与升级。这是继 2020 年 5 月亚马逊全球开店在南京设立办公室并投入运营后，持续帮助江苏企业抓住出口跨境电商新机遇、实现全球布局、打造国际品牌的又一举措。

此次合作，双方将共同推动江苏省优势产业带的优质企业拓展出口跨境电商业务，并在产业服务集群建设、跨境电商知识培训和行业人才培育等方面展开密切合作。

根据签署的合作备忘录，双方将在以下三个方面开展紧密合作：第一，鼓励并支持江苏省优势产业带中的优质企业和重点外贸企业，通过亚马逊全球开店向出口跨境电商转型。第二，共同打造和完善江苏省出口跨境电商产业服务集群，吸引优质跨境电商服务机构落户江苏，促进出口跨境电商行业生态发展。第三，全方位开展跨境电商知识培训，提升江苏企业对出口跨境电商行业的认识和运营水平，帮助他们应对转型过程中的挑战。

此外，“亚马逊全球开店 101·时代青年计划” 将在江苏省各级商务部门的支持下，继续拓展与江苏高校的合作，培养更多跨境电商青年人才，为项目学生的实习与就业对接提供支持，为江苏出口跨境电商行业的长远发展储备优秀人才。

江苏省商务厅厅长赵建军表示：“目前，跨境电商发展正处在战略机遇期和重要 ‘窗口期’。省商务厅要继续推进与亚马逊全球开店的合作，有效服务企业主体。” 省商务厅周晓阳副厅长表示，将以此次签署合作备忘录为契机，深化与亚马逊全球开店的合作，与正在开展的 “江苏优品数贸全球” 专项行动、“出口基地线上拓展行动”、“江苏优品畅行全球” 贸易促进等活动相结合，细化各项合作举措，推动有效落地，悉心打造跨境电商发展 “生态圈”，全力推动江苏跨境电商高质量发展，增强外贸发展新动能，打造新引擎。

亚马逊中国副总裁、亚马逊全球开店中国卖家拓展负责人宋晓俊表示，“江苏省拥有丰富的特色产业带、领先的研发、制造和外贸优势。近年来，江苏企业数字转型的呼声越来越高，我们也在去年 5 月设立了南京办公室以更好地支持江苏以及周边地区卖家。未来，亚马逊全球开店将不断深化在江苏的本地化布局，深入开发江苏特色产业带、推动出口跨境电商产业服务集群建设和人才储备、深化卖家教育，通过亚马逊全球开店的本地服务团队为江苏企业提供全方位的支持。希望这次与江苏省商务厅的合作可以赋能更多江苏优质企业，帮助他们顺利转型，共同促进江苏跨境电商产业的可持续发展。”

此次合作备忘录的签署标志着双方共同推动江苏省出口跨境电商行业发展进入新阶段。亚马逊全球开店将继续加大在江苏省的投入，支持更多江苏企业通过亚马逊全球 17 大海外站点布局全球市场，赢得全球客户认可，展现出江苏品牌和江苏制造的实力。