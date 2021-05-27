Counterpoint Research 发布了 2021 年第一季度的全球手机跟踪报告。数据显示，按销量份额和收入份额计算，苹果 iPhone 都是 2021 年第一季度最畅销的机型。

按收入份额分析

2021 年第一季度，在旗舰机热销的带动下，全球智能手机收入突破了 1000 亿美元大关，创下第一季度新高。

在收入份额 Top 10 机型中，苹果和三星占据了 9 个席位，其中 iPhone 12 Pro Max 位列榜首，其次是 iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 11 和 Galaxy S21 Ultra 5G。

在某些地区，消费者更青睐高端机型。例如，iPhone 12 Pro Max 是美国最畅销的机型，S21 Ultra 5G 在美国和欧洲的销量也高于该系列的低端版本。S21 系列售价低于 S20 系列，加上这些地区运营商的大力促销，销量表现十分亮眼。

除 iPhone 11 和 iPhone SE 2020 外，榜单上的所有机型均支持 5G 功能，表明 5G 已经成为高端市场的标配。

收入份额 Top 10 机型占全球智能手机总收入的近 46％，而销量份额 Top 10 机型仅占全球智能手机总销量的 21％。这表明了厂商进入高端市场（> 400 美元）的优势。2021 年第一季度，高端市场占据了全球智能手机总收入的 65％。

高端市场的收入贡献巨大，因此 OPPO、vivo 和小米等中国厂商争相抢占该细分市场。此外，进入高端市场还能接触到具有更高终身价值的消费者。

按销量份额分析

就销量而言，iPhone 12 是 2021 年第一季度最畅销的机型，其次是 iPhone 12 ProMax 和 iPhone 12 Pro。iOS 平台升级至 5G、市场积压的需求爆发以及晚发布导致的强劲需求是苹果销量激增的主要原因。iPhone 11 由于性价比高受到消费者追捧，位列榜单第四名。此外，在印度等 5G 服务尚不明确的市场，iPhone 11 也是最受欢迎的机型。

与收入份额榜单不同，销量份额榜单上还有价格适中的机型上榜。Redmi 9A 在中国和印度市场表现出色，而 Redmi 9 在东南亚市场表现亮眼。在 Redmi 9A、Redmi 9 和 Redmi Note 9 的推动下，小米在 150 美元以下价格段处于全球领先地位，占据 19％的份额。

此外，三星也榜上有名，Galaxy A12、A21S 和 A31 分别排在第七、第九和第十名。这些机型在中东和非洲、印度和拉美市场非常畅销，占据了三星 28％的手机销量，三星也因此成为了 150-250 美元价格段的领先者。值得注意的是，150-250 美元价格段也是全球销量最高的细分市场。