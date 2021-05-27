网易云音乐已向香港联交所递交招股书。文件显示，网易云音乐 2020 年平台营收 49 亿元；在线音乐服务 MAU（月活）达 1.81 亿；在线音乐付费用户 1600 万。2018 年和 2019 年，网易云音乐营收分别为 11 亿元、23 亿元。

网易云音乐 2018 年至 2020 年在线音乐服务 MAU（月活）分别为 1.05 亿、1.47 亿、1.81 亿；在线音乐付费用户数分别为 420 万、863 万、1600 万。

招股书显示，2020 年网易云音乐日活用户日均听歌时长为 76 分钟；主动进行 UGC 创作的用户占比达 25%。截至 2020 年底，网易云音乐用户创作的歌单总数超 20 亿。

截至 2020 年，网易云音乐入驻原创音乐人超 23 万，原创音乐人作品在平台歌曲播放次数中的占比高达 45%。

持股比例方面，网易持股 62.46%，淘宝中国控股有限公司持股 10.81%，百度（香港）有限公司持股 4.26%。

招股书披露，网易云音乐此次募资将主要用于进一步培育音乐社区，丰富多元音乐内容，以及继续创新和提高技术能力。同时，继续加深与各种合作伙伴的合作，并进一步拓展平台多元化的商业模式。