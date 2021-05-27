OPPO 正式发布了 Reno 6 系列共三款机型，分别是 Reno6、Reno 6 Pro 和 Reno 6 Pro+。此代 Reno6 搭载的独家 FDF 全维人像视频技术系统再次升级——基于全局底层 AI 算法的 “人脸检测&人脸特征点识别” 技术精准度翻番，人脸检测点从 296 个升级到 635 个，实现实时检测、实时精准跟妆的上妆效果。同时，OPPO Reno6 系列首次实现两项业界独家的 “AI 焕采美妆” 以及 “焕采光斑人像” 功能。

OPPO Reno6 系列手机配备了 3200 万前置美颜镜头，后置 6400 万水光人像四摄，而 OPPO Reno6 Pro+则配备了 5000 万 AI 四摄，搭载 IMX766 传感器。

在美学设计上，本次新配色夏日晴海配色则首次采用晶钻工艺 3.0，官方称，最新的晶钻 3.0 工艺反射的闪光点从上一代的 0.02mm 提升到了 1mm，面积增加 50 倍。同时，为了能够营造出海浪波纹的线条感， 晶钻 3.0 工艺还让做到了控制晶体成长方向，最终形成规律性指向的晶体。

游戏性方面，OPPO Reno6 Pro+采用了全尺寸液冷散热 VC 技术，让游戏性能输出更加稳定持久。而 Reno6 Pro 和 Reno6 Pro+两款机型还采用了 X 轴线性马达，带来细腻的振动反馈。软件方面升级搭载了无级稳帧技术，再次提升游戏中的流畅帧率体验，同时还能够平衡整机的性能与功耗，带来持久、稳定的输出。

此外，Reno6 Pro 和 Reno6 Pro+两款手机都内置一块 4500mAh 双电芯大电池，同时搭配 OPPO 65W 超级闪充。除了 OPPO Reno6 系列之外，OPPO Reno6 系列新品发布会还发布了 Enco Free2 真无线降噪耳机，降噪深度达到 42dB。

价格方面，OPPO Reno6 系列共有三款机型，Reno6 5G（8GB+128GB）售价为 2799 元，12GB+256GB 版本售价为 3199 元；Reno6 Pro 5G 8GB+128GB 售价为 3499 元，12GB+256GB 售价为 3799 元；Reno 6 Pro+ 8GB+128GB 售价为 3999 元，12GB+256GB 售价为 4499 元。OPPO Enco free2 售价 599 元。