今年 3 月，众安发布 2020 年业绩报告，公司归母净利润达人民币 5.5 亿，实现扭亏为盈。同时科技输出业务收入过去三年里增长了 8 倍，在疫情影响下仍实现同比增长 35.4%。

业务突破的背后，众安让大家看到了在保险 “新基建” 的布局下，科技因子蓄势待发的 “实力”。“众安保险 ‘新基建’ 的愿景是实现有效率的技术和有质量的增长，在这个愿景之下，众安研发效能卓越体系已经真正做到了日级上线、万次发布。” 众安保险技术中心副总金明在刚刚过去的 Gops 全球运维大会上向大家介绍到。

新一代保险数字化中台海量场景下的 “岿然不动”

三角形是最稳定的图形。

无独有偶，众安新一代保险数字化中台——无界山 2.0 采用了 “三台合一” 的架构理念。站在 “新基建” 的风口上，支撑起 “千亿保费” 规模的众安 “新基建” 项目无界山 2.0 无疑是众安新基建的核心思路与布局。

“由业务中台+数据中台+技术中台组成的 ‘无界山 2.0’，为众安业务的高速发展提供强有力技术支撑。2020 年全年，众安承保保单量超过 79 亿，2021 年春节活动波峰时每秒出具 5.4 万张保单。” 众安保险首席技术专家，无界山奠基人之一欧昀介绍到无界山取得的最新成果。

众安技术中台作为无界山的技术基座，从技术框架、中间件、服务治理、监控、安全、研发能效等多方面进行平台化智能化建设。其中众安研运一体化管理平台，支持以微服务+容器云为基础的应用和运维架构。2020 年全年实现生产发布 6 万次以上，系统可用性高达 99.99% 以上，有效帮助企业实现 “两升一降”，即研发效率提升、研发质量提升、研发成本降低。

同时，经过众安内部大规模实践之后，也在众安科技沉淀出一套完整的产品及解决方案，面向金融行业进行科技赋能。

“企业的数字化转型过程中需要面对很多技术和管理的转型挑战，需要从敏捷协作、持续价值交付、精细化运营等多方面做好工程实践，很多企业在智能化部署和升级的过程中，会优先选择开源工具进行拼装式自建，没有系统化平台的全链路支撑以及对生产关系进行优化，难以真正提升生产力。加之随着 5G 时代下，海量、高速增长和多样化的信息资源为保险行业带来更多的消费场景和消费需求，高性能高可用的系统架构和快速敏捷的业务响应无疑就成为了跑马竞速时代的核心技术竞争力” 欧昀表示。

众安研发一体化管理平台通过 DevOps 能力成熟度模型标准评估

基础设施要全面云化，是未来发展不可逆转的趋势。而在大数据复杂场景下，企业对运维也有了更高的要求。

5 月 26 日，在由信通院主办的 2021 云原生产业大会上，众安研发一体化管理平台在任务管理、流水线 2 个模块测试中，共参评能力项 44 项，通过率 100%，满足 DevOps 工具先进级能力要求，通过了《研发运营一体化（DevOps）能力成熟度模型》解决方案部分 3 级评估。

《研发运营一体化（DevOps）能力成熟度模型》系列标准是由中国信息通信研究院牵头，BATJ 等头部互联网公司以及各大金融、通信企业共同制定的国内外首个 DevOps 系列标准。同时也是全球首个 DevOps 国际标准。DevOps 标准评估体系主要包括敏捷开发管理、持续交付、技术运营、应用设计、安全及风险管理、系统和工具等部分。

DevOps 标准 3 级属于国内领先水准，因此此次通过 3 级评估也说明了众安已经在组织内全面推行 DevOps 实践并贯穿软件全生命周期，让企业获得整体效率提升。

“硬内核，有底气。众安的技术沉淀与科技输出一直坚持这样的初心。” 此次同时被聘为云原生产业联盟 DevOps 工作组专家的众安高级技术专家鄢晶这样说到。此次通过研发运营一体化（DevOps）能力成熟度模型的认证，既是对众安研发效能技术能力长期耕耘的认可，同时也增强了众安把成熟的技术能力对外输出给行业合作伙伴的信心。

“经过最全面的业务验证，输出最完善的科技成果，一直主张开放共赢的众安对待行业和合作伙伴赋能，为整个行业的数字化提供新基建，构建行业新生态的思路是认真的。” 鄢晶说。