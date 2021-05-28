5 月 28 日，智能营销技术服务平台智慧易科技宣布获数千万天使轮融资，本轮融资由阿米巴资本作为战略投资方领投。

在全球加速企业数字化转型和行业全面向线上迁徙的大背景下，智慧易科技为满足行业客户和广告主的需求而创立，其研发的” 净量引擎 “是一个移动营销反作弊产品。经过测试和实际使用，净量引擎可通过实施无监督的模型甄别、净化 90%-95% 的虚假流量，为广告主节省投放费用，堪称广告投放平台的净化器。

最需要净化器的是广告主，而智慧易目前的客户目标是广告投放平台，目前其已经与国内知名媒体、国内外知名媒体代理公司达成了合作。众所周知，广告投放不外乎品牌型投放和追求转化效果两种，后者的痛点无疑是遭遇假量没有转化，而品牌广告虽然更关注知名度和曝光，但投放趋势也是越来越强调品效合一。在广告产业链条上的各个环节如供应方平台 SSP，广告交易平台 ADX，需求方平台 DSP 都有净化流量的需求和动力、都需要识别出高质量的流量。

智慧易创始人关涛介绍，广告主最终的诉求是获得真实的流量。智慧易科技捕捉到市场的需求大增，在产品布局上全面覆盖了智能营销的全链路，包括移动广告实时反作弊、广告智能投放、营销市场洞察、广告素材创意制作等，将移动营销生态上的媒体、应用开发者、广告代理平台、MCN 机构、带货达人等连接起来。此番发布的净量引擎，可以预防猫池、卡池、肉鸡木马、设备农场等黑产作弊方式。具体实施时，主要从两方面入手。一是设备层面判断真假，在这方面，智慧易与中国信通院达有深度合作，实现识别设备真假；另一方面，智慧易的实时无监督机器模型下的 4 个子模型——行为时许模型（点击、曝光是否极为规律）、资源离散（一个设备短时间内出现在全国多地)、属性剧集 (同时段内大量同 IP 出现）、关联图谱（通过一个问题 IP 关联到其他问题 IP）来预防作弊。实施无监督模型容易做数据模型调型并快速优化模型，迭代成本低。

“获得阿米巴资本领投，将有效强化智慧易科技的在智能营销领域的领先优势，加速我们在 MarTech 智能营销领域的产品落地，接下来，我们将推动产品在营销生态的各个场景中的应用，帮助客户高效获客，注入应对增长挑战的强心针。” 关涛说。目前智慧易已经实现了净量引擎的开发和商业化。本轮融资后将重点聚焦在新产品开发，帮助广告主实现跨平台融合计算和广告效果优化、快速做出市场研判和分析。此外，还会扩大市场和销售体系的建设。

据了解，自 2020 年 9 月正式运营以来，智慧易科技从 3 人团队快速成长到 50 多人。公司在 2021 年将继续深耕智能营销领域、快速拓展市场、扩大规模，以支持不断高涨的客户需求。为电商、广告、金融、教育等领域的客户提供更高效的智能营销工具。与此同时，智慧易科技与高校合作的 AI 技术实验室也将逐步启动。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。