云游戏技术服务商海马云已完成 2.8 亿元新一轮融资，本轮融资由中国移动咪咕公司和优刻得科技股份有限公司（以下简称 “UCloud 优刻得”）联合战略投资。公开资料显示，成立于 2016 年的海马云，此前已完成多轮融资。

海马云从 2016 年开始布局云游戏计算服务，是国内最早实现商业化部署的全栈云游戏计算服务商。截至目前，海马云已支持游戏款数 10000+，日运行游戏数 4000+，热门游戏人均云玩时长 70 分钟+，月服务终端设备数超过 3000 万，客户覆盖通信运营商、头部互联网平台、终端硬件厂商、游戏研发商、公有云厂商。

目前，海马云部署了云游戏领域最多的边缘计算节点，底层支持 ARM 和 X86 混合计算架构，是业界唯一的全栈解决方案服务商，ARM 方案支持 4K/60fps，X86 方案最高支持 4K/144fps，端到端时延相较原生游戏增加平均小于 50ms。

据悉，本轮融资将进一步与各方深化合作，借助中国移动的 5G 技术和咪咕快游的云游戏经验，发挥 UCloud 优刻得在云计算领域的技术积淀和产品能力，以及海马云在云游戏领域的 PaaS 服务能力，共同开展更多云游戏解决方案的研发工作。

对于未来，海马云创始人兼 CEO 党劲峰说，海马云将加速云游戏领域人才建设，继续加码云游戏领域技术投入，扩大业务服务规模，一方面为客户提供可持续升级，具有技术先进性和极高性价比的云游戏计算服务平台；另一方面将布局海外市场，扩大在全球市场的服务份额。同时，将面向 metaverse 开展更多前瞻性技术研究，也会布局 Metaverse 相关技术人才矩阵。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。