5 月 28 日，跨境电商 SaaS 服务商领星 ERP 宣布完成 2 亿元人民币 B 轮融资。本轮融资由老虎基金领投，源码资本、钟鼎资本跟投，老股东高瓴创投、顺为资本、蓝湖资本追加投资。

领星 ERP 成立于 2017 年，旗下以亚马逊 ERP 为主的跨境电商一站式管理系统，涵盖采购、仓储、物流、广告、客服、财务等模块，致力于让全球卖家的跨境生意更简单。经过 4 年的产品迭代，领星 ERP 凭借功能更优、数据更准、信息更安全等优势，快速积累行业口碑，客户增数及续费率领先行业。目前公司服务了数万家精细化运营卖家，覆盖从中小型到大型不同企业规模的客户群体，其中多家大型企业及上市公司均与领星 ERP 保持着长期且深度的合作。

领星 CEO 付博表示：“当前，跨境电商行业迎来历史性的机遇，SaaS ERP 作为行业的刚需基础设施，也迎来了历史性的增长机遇。我们坚信中国品牌出海、中国 SaaS 软件出海的大方向，以助力中国品牌出海为使命，为跨境电商行业提供真正好用易用的 SaaS 产品。产品、技术和服务是 SaaS ERP 的核心竞争力，好的产品和服务是效率的基础，在行业快速增长的阶段，领星持续专注产品、提升服务，坚信有节奏的发展才是长期可持续的。人才是 SaaS 企业长期持续的核心竞争力，成就团队是领星的人才理念，我们希望在快速发展的过程中吸引和成就更多有梦想、有能力、理念一致的优秀人才。”

源码资本袁迪表示：“跨境电商近年来高速增长，以 SaaS ERP 为切入点的软件基础设施是产业链的重要环节。我们深入调研了跨境电商服务生态，非常认可领星追求极致的产品研发、客户服务体系和人才策略。期待领星持续迭代产品、升级服务，在中国供应链出海数字化和信息化进程中实现更大的价值创造。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。