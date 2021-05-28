5 月 27 日，电子雾化烟品牌 Maxfel 极感以 “星际造雾、解码未来” 为主题在北京召开品牌战略暨星球系列新品发布会。

Maxfel 极感自成立以来，发展迅速，其产品由华为加入的设计师亲自操刀设计，投放市场后，广受好评。2019 年 10 月，Maxfel 极感发布一代换弹雾化套装致感系列。2020 年 5 月，致感系列推出限量款极之彩、致炫蓝。截至目前，Maxfel 极感一代换弹雾化套装累计销售突破百万套。

Maxfel 产品的科技感也一直被电子烟圈津津乐道，不断引领行业新趋势。本次发布会，Maxfel 极感重磅发布二代换弹雾化套装 “星球系列” 产品，整体的工业设计更加有立体感，外观的视觉效果更加圆润，握感的舒适度也有所提升，解决了过往用户使用过程中的诸多痛点。

反复打磨，“星球” 系列新品匠心十足

发布会上，Maxfel 极感创始人黄健强调产品的设计和研发，一切都是从满足用户需求出发。此次 Maxfel 极感系列新品研发背后，收集了上千条用户反馈，修改了数百版设计手稿，严格把控每一道生产环节，共计超 200 天研发周期。其中，电镀镜面工艺采用 20 道以上操作流程。

Maxfel 极感新一代 “星球” 系列产品改良了多项工艺，实现了多项技术突破，升级了多项功能。

首先是防漏油设计再升级。在新一代的 “星球” 系列产品中，通过上万次实验室数据及不同环境气压差变化测试，加强了 360°全密封设计的同时，较同类产品，防漏油率提升了 80%。同时也增加了烟弹的容量，较上一代产品增加了 10% 的容量。

其次是电池容量提升+无线充电技术。在新一代的 “星球” 系列产品中，Maxfel 极感在不影响用户握感体验的情况下，烟杆电池容量由 330 毫安增加到 400 毫安，强大的续航性能，满足 1.5 天使用时长，且满足不同场景下用户需求。

无线充电技术也颇受关注，用户可以通过烟杆底部的两个触点，使用无线充电盒即可完成充电。无线充电盒采用钢化玻璃工艺的透明设计，兼具美感和实用性。因为供应链方面的原因，这次没有在发布会上展示，不过会在后面的量产同步发售。

最后是增强了与用户互动。在 “星球” 系列新品中，Maxfel 极感增加了包括烟弹放入、吸入频次以及吸入时长提醒的震动，对用户的提示作用更加显著。

其中，三色灯光的电量提醒，是极感首创的功能。在多数的产品中，都是会在烟杆电量即将消失时才会闪烁或震动提示电量，这种状态很多时候会造成用户的体验较差，不能及时完成充电。

新一代的 “星球” 系列产品通过雷雕品牌 LOGO 闪烁，在电量电池电量>70% 显示白灯；电池电量 20%-70% 显示蓝灯；电池电量<20% 显示红灯；通过三色灯提示，增加了用户的人性化体验，减少因为电量而带来的用户焦虑感。

从烟油来看，电子烟的烟油由 VG、PG、食用香精香料和尼古丁盐四部分组成。Maxfel 极感按照美国 FDA 和欧盟 TPD 标准，同时与包括深圳清华大学研究院和长沙湘雅医院药学院在内的研究机构进行了合作。

全渠道布局，打造核心竞争壁垒

从风口崛起到趋于冷静，电子烟行业一直备受关注。在监管、疫情等多重因素叠加影响之下，行业优胜劣汰加速，电子烟步入更加规范、良性的发展时期。品牌、渠道和研发能力构筑起电子烟企业发展的三大核心壁垒，电子烟也进入以线下渠道为主导的新的发展阶段。

2019 年 10 月，Maxfel 极感全国首家旗舰店落户上海。截止目前，Maxfel 极感全国专卖店数量达 1075 家，授权网点铺设数量 35,000+，覆盖 20 余种终端场景，已完成全国主要省市线下渠道布局，并进驻头部品牌 CVS 便利店及 3C 数码连锁店。

发布会上，Maxfel 极感创始人黄健表示，Maxfel 极感计划在 2021 年内新增 3000 家专卖店，年底专卖店数量预计达 4000 家。截止目前，极感已累计补贴超 1 亿元，未来将持续补贴 4 个亿，助力经销商加速开店，短期内实现利润最大化。

此外，Maxfel 以数字化、智能化解决方案赋能线下门店，对线下运营深入改造。由极感研发的 “Maxfeltech” 智能零售管理系统，安装在店内的智能摄像头会判断出进店者的年龄，未成年人进入会有劝离提醒；到了购买环节，需要购买人提供身份证并通过 “Maxfeltech” 智能零售管理系统识别后，才能完成购买。

海外市场方面，Maxfel 极感已成功进驻北美、欧洲、东南亚、中东等十几个国家和地区，并在核心区域市场设立营销机构与售后服务中心，未来将加速全球化战略。

发布会现场，黄健透露，已经筹备向美国 FDA 提交 PMTA 申请，前期预计投入 1000 万美金。

Maxfel 极感渠道销售负责人洪雷在发布会上表示，2020 年 Q3-Q4 季度，Maxfel 极感成功举办 10 场 “极感全国行” 招商大会，2021 年 Q2-Q3 季度，将在 14 个省份连续举办 21 场招商加盟会。随后，Maxfel 极感发布会现场对优质经销商颁发了最具潜力奖项。

拥抱监管，打造可持续发展品牌

Maxfel 极感联合创始人石峰回顾了电子烟行业的发展历程。他表示，电子烟的创立初衷是为了减少有害物质，替代传统卷烟，从 2014 年开始，全球电子烟市场年复合增长率高达 24.2%。

国内电子烟的发展从 2003 年开始，中国药剂师韩力申请现代电子烟的第一项专利，开启了中国现代电子烟时代。从大雾烟到加热不燃烧到小烟，电子烟行业迎来市场大爆发，并朝着减少有害物质的趋势发展。同时，为了契合年轻群体需求，电子烟的外观设计潮流时尚、口味选择丰富。

石峰表示，电子烟长期处于野蛮生长、乱象丛生，需要不断规范产品生产标准、规范行业发展标准，引领行业健康发展。他认为，大健康才是电子烟未来的发展趋势，未来中医将作用于电子烟。

随后，中南大学湘雅医院药学院教授、雾化领域知名专家周应军以《产学研齐头并进 助力企业创新发展》进行了主题分享，他表示未来将与 Maxfel 极感进行两个系列的探索，分别是呼吸更健康系列和生活更美好系列。

力合科创执行董事、力合基金创始合伙人骆权峰，在尽调过程中，发现极感是一家有朝气并极具竞争力的品牌，表现在产品创新能力等方面，特别是在大健康行业的战略规划。他表示，相信极感系列产品的不断推出，特别是功能性健康电子烟进入市场之后，一定能引领行业新的变革。

数据显示，中国电子烟市场规模急剧扩张，由 2013 年的 5.5 亿元增到 2020 年的 83.3 亿元，八年年均复合增长率高达 72.5%。当前中国烟民规模世界排名第一，但电子烟渗透率却不足 1%，说明中国电子烟行业发展空间广阔，预计 2021 年市场规模有望超 100 亿元。

原先依靠流量以及互联网营销的小型电子烟品牌在成本压力下逐渐退出市场，具有一定资金实力的电子烟品牌积极通过多种渠道布局线下，抢占消费市场。

一直以来，Maxfel 的原则是拥抱监管，打造可持续发展的品牌。据悉，Maxfel 预计今年将新增 3000 家专卖店，年底数量达 4000 家，在夯实原有基础之上，保持深耕细作，并进一步完善加盟商措施，保证线下每家门店实现盈利。