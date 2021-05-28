5 月 28 日，镁伽正式宣布完成由药明康德领投的 6500 万美元新一轮融资，老股东愉悦资本、创新工场、经纬中国、博世创投、明势资本及联东投资跟投。自 2020 年 11 月份以来，镁伽在 6 个月时间内累计完成了 1.25 亿美元融资。

镁伽表示，本轮融资募集的资金将继续深化镁伽在生命科学智能自动化领域的产品研发与技术升级、夯实主营业务能力并发挥与药明康德的深层次战略协同效应；同时，进一步加大 “镁伽鲲鹏实验室” 的投入建设。

镁伽以自动化+生命科学为基础，已逐步构建起清晰的智能自动化产品和科学服务两大业务板块。目前，镁伽已服务了上百家生命科学领域的知名企业，交付并投入使用的数百套智能自动化产品，帮助客户实现显著的人效提升和产能优化。

与此同时，镁伽正加速布局人工智能领域。今年 4 月，镁伽发布了创新的 IntellVega 技术平台，该平台深度融合智能控制、机器视觉和深度学习技术，综合运用强监督和弱监督学习、迁移学习技术构建灵活可定制的人工智能算法库，打造业务逻辑快速实现、项目快速部署、故障快速诊断分析的能力，以及基于人工智能小样本集快速解决检测和分类关键问题的能力。IntellVega 技术平台目前已率先在工业检测领域落地，镁伽也在加速探索其在生命科学等领域的应用。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。