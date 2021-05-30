布加迪与奥地利智能手表制造商 VIITA 合作，打造一款配得上其精美超级跑车的智能手表。

这款手表提供三种可互换的款式，灵感来自布加迪的汽车。这意味着您可以从布加迪陶瓷版 One Pur Sport、 Le Noire 和 Divo 中挑选。当然，这些都是以布加迪 Chiron 限量版车型命名的。

有趣的是，价格并不奢侈，正如您对豪华品牌汽车相关手表所期望的那样。可以在 Kickstarter 上预订 ，早期的支持者可以注册一个套装，其中包括手表的两种表圈样式和一些配件，起价为 899 欧元（1,095 美元）。尽管每种手表款式仅限于 100 只，但后来的支持者可以获得类似的套餐，价格为 999 欧元（1,217 美元），“全价” 为 1,239 欧元（1,510 美元）。

借助它收集的有关您的心率的信息，这款新型智能手表可为您提供有关心血管恢复的信息、提供训练建议、确定您的生理年龄、您的压力水平等。如果您将汽车开出赛道，该手表还可以测量单圈时间和加速度数据。

一次充电后电池可持续使用 14 天，高清屏幕配备 390×390 像素 LED 触摸屏显示器。买家将获得一条舒适的橡胶表带或定制的钛金属表带，以配合腕表的钛金属主题表壳。

布加迪总裁斯蒂芬·温克尔曼 ( Stephan Winkelmann) 表示：“我们只选择符合布加迪基准水平的性能、高质量和设计执行的合作伙伴，没有妥协的余地，因为我们的客户期望完美无缺。” “布加迪智能手表产品线提供最大程度的奢华，定制软件，并具有嵌入最优质材料的功能。”

最后，智能手表提供五年保修。您现在可以在 Kickstarter 上购买它，预计将于 10 月开始交付。