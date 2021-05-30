福特和 SK Innovation 今天宣布，他们已签署谅解备忘录，成立一家合资企业，称为 BlueOvalSK，然后，每年生产约 60 GWh 的牵引电池和阵列模块，并有扩展的潜力。

“这份谅解备忘录只是个开始；这是我们垂直整合关键功能的计划的关键部分，这将使福特汽车在未来变得与众不同。” 福特汽车总裁兼首席执行官吉姆·法利（Jim Farley）说。“我们不会将我们的未来割让给其他任何人。”

“我们很高兴能与美国领先的标志性汽车制造商福特合作。福特是当今汽车电气化最活跃的参与者之一。我们很荣幸能在他们悠久的历史中开启这个新的篇章，” SK Innovation 首席执行官兼总裁 Kim Jun 表示。“我们与福特的合资企业将在充实美国电动汽车价值链中发挥关键作用，这是当前美国政府的主要目标。”

合资企业的建立取决于最终协议，监管机构的批准和其他条件。下一代电池和阵列将用于为数辆未来的福特电池电动汽车供电。

福特北美首席运营官丽莎·德雷克（Lisa Drake）表示：“通过合资企业，福特和 SKI 将共同开发并工业化规模化的电池，以量身定制，为我们的福特和林肯客户提供最佳性能和价值。” “ SKI 是重要的合作伙伴，可以在十年中期帮助我们的全电动汽车交付具有更好续航里程和价值的电池。”

福特的全球 BEV 计划要求到 2030 年至少要有 240 吉瓦时（GWh）的电池容量，大约相当于 10 家工厂的容量。北美将需要约 140 GWh，其余的专门用于其他关键地区，包括欧洲和中国。

SK Innovation 电池业务主管 Jee Dong-seob 说：“全球汽车制造商赞扬 SK Innovations 的 EV 电池的安全性，高容量和长寿命。” “ SK Innovation 将为福特传奇和最畅销的 F-150 皮卡车的全电动版提供电池。我们很高兴能支持代表美国汽车制造最佳水平的汽车的电气化。”

SK Innovation 是一家全球能源集团，总部位于韩国首尔。自 1991 年以来，该公司就率先开发了中型 EV 电池，自 2010 年以来一直在全球范围内扩展其电池业务。SK 已在美国乔治亚州 Commerce 运营电池工厂，为两家全球 OEM 厂商提供服务，并正在扩大其生产在欧盟和中国的能力。SK Innovation 计划到 2025 年成为全球三大 EV 电池供应商之一，全球生产能力将超过 125 GWh。

SK Innovation 专门从事高镍 NCM 电池技术的开发和商业化。该公司于 2016 年开发了世界上第一个 NCM-811 电池，并继续创新并开发了世界上第一个镍 9 电池，该电池将在美国批量生产，为福特 F-150 Lightning 提供动力。

福特计划引领电动汽车革命，包括交付第五代锂离子电池，以及为过渡到固态电池做准备，这将为客户提供更长的续航时间，更低的成本和更安全的电动汽车。

福特汽车公司今年宣布了其承诺，到 2025 年将投资至少 220 亿美元，以提供联网全电动汽车，以其优势领域为起点，从最受欢迎的铭牌的 EV 版本开始，包括 Mustang Mach-E，E-Transit 和 F-150 Lightning。

为了支持其长期电池计划，福特正在投资电池研发。上个月，福特宣布了一个名为 “福特离子园” 的新的全球电池卓越中心，以加速其电池和电池技术的研发，包括未来的电池制造。

福特通过在电池技术开发，研究，制造，计划，采购，质量和财务方面由 150 名专家组成的跨职能团队集中力量，来建立近二十年的电池专业知识，以帮助福特更快地开发和制造电池，最终旨在为客户提供更多，甚至更好，成本更低的电动汽车。

福特离子公园团队已经在进行中。此外，位于密歇根州东南部的一个耗资 1.85 亿美元的协作式学习实验室将于明年下半年开放，该实验室致力于开发，测试和制造汽车电池单元和电池阵列。

本月初，福特还宣布将增加对 Solid Power 的投资，Solid Power 是行业领先的纯电动汽车全固态电池生产商。福特汽车最初在 2019 年对 Solid Power 进行投资，随后又进行了另一笔股权投资，以帮助加速固态汽车电池技术的进一步发展，为宝马集团（BMW Group）与福特汽车的平等股权拥有人进行了 1.3 亿美元的 B 轮投资。

固态电池显示出巨大的希望。他们不使用传统锂离子电池中的液态电解质，而是重量更轻，能量密度更高，范围更广，成本更低。它们也可以在当今的锂离子电池生产线上制造，从而使福特能够重复利用其约 70％的资本投资在锂离子生产线上。

SK Innovation 的健康和安全记录一尘不染，还没有发生过一次与 EV 电池相关的火灾。福特从亨利·福特（Henry Ford）和托马斯·爱迪生（Thomas Edison）开始积极参与电池研究和电动汽车。迄今为止，该公司已在电气化技术领域获得 2500 多项美国专利，还有 4300 项专利正在申请中。

自 2004 年以来，福特已售出超过 100 万辆混合动力车，插电式混合动力车和全电动汽车，并在其汽车中集成了四代电池。到年底，该公司将在全球超过 15 个动力总成和车辆装配厂生产电动车辆和辅助技术。

福特自 2012 年以来一直在密歇根州组装混合动力电池组和电动机。同年，福特投资 1.35 亿美元，设计，制造和生产这些用于混合动力的部件。它包括在 Rawsonville 工厂组装电池的 170 个工作，在 VanDyke Transmission 工厂组装电动汽车的总工作，还雇用了 50 多名电动汽车工程师。